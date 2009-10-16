Sigara yasağında denetimler artıyor

Doç. Oğuz Kılınç, "Kapalı mekanlara geçilirken yasanın uygulamasında esneklik gösterileceği şeklinde yersiz beklenti var, uygulamaya direnç gösteren işletmeler zarar görecek'' dedi.



İzmir Tütün Kontrol Kurulu Başkanı Doç.Dr. Oğuz Kılınç, tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin düzenlemelerin, kapalı mekanlara geçişte de aynı kararlılıkla uygulanacağını belirterek, sürekli yapılan denetimlerin daha da artırılacağını söyledi.



Doç. Dr.Kılınç, iş yeri sahiplerinin kapalı mekanlara geçişle birlikte gelir kaybına uğranacağı endişelerinin yersiz olduğunu belirterek ''Geçiş dönemi yaşandı, yavaş yavaş açık alanlar terk ediliyor, kapalı mekanlara geçilirken yasanın uygulamasında esneklik gösterileceği şeklinde çok yersiz beklenti var, uygulama konusunda direnç gösteren işletmeler zarar görecek'' dedi.



Yasak herkes için geçerli



İşletme sahiplerinin, mümkün olan en kısa sürede, yasanın uygulanacağı anlayışını benimseyerek, iş yerlerinde düzenlemeler yapması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Kılınç, dünyadaki örneklere bakıldığında, çeşitli düzenlemeler yaparak iş yerini daha cazip hale getirenlerin, gelir kaybına uğramadıklarının görülebileceğini bildirdi, şöyle konuştu:



''Sigara içildiği dönemde de örneğin tüm kahveler aynı işi yapmıyordu, maç yayını yapan, ortamı, hizmeti, çayı daha güzel olan daha fazla iş yapıyordu. Düşünürsek, yasak herkes için geçerli, dolayısıyla şartlar eşit olduğuna göre, yine birtakım başka avantajlara sahip olan iş yerleri öne çıkacaktır. Bu yasa, kesinlikle, tavizsiz uygulanacak. İş yeri sahiplerine tavsiyem, bazı ticari zekalarla yasayı delmeye çalışmak yerine, benzerler arasında nasıl fark yaratabileceklerine yoğunlaşsınlar, zekalarını o yönde kullansınlar.''



Denetimler artıyor, taksicilere ceza geliyor



Çalışmalar sonunda, Türkiye genelinde taksici esnafında yasanın uygulanması konusunda bir ''gevşeme'' tespit edildiğini bildiren Kılınç, şunları kaydetti:



''Taksilerde gevşeme var, bunu hissediyoruz. Bunlar fotoğraflandı, plaka numaraları ve fotoğraflarla birlikte ilgili birimlere gönderildi, çok ciddi cezalar gelebilir, taksici esnafı 5 bin 600 liraya varan ceza alabilir. Şu ana kadar genelde uyarılar yapıldı, uyum süreci olduğu düşünülerek, küçük esnaf zarar görmesin denilerek bu şekilde davranıldı ama uyum süreci sona erdi. Kimse artık (Benim haberim yok) diyemez. Uygulamaya karşı ısrarla direnenler için ciddi cezaların kapıda olduğunu söyleyebiliriz.''



Bir ayda 90 milyon paket az sigara içildi



Doç. Dr. Kılınç, tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin Türkiye genelinde sigara tüketiminde yüzde 15.7'lik düşüş sağladığını belirtti. İnsanların her ortamda sigara içemiyor olmalarının, tüketilen toplam sigara sayısını da doğal olarak aşağı çektiğini ifade eden Kılınç, şu bilgileri verdi:



''Rakamlar, düzenlemenin başarısını ortaya koyuyor. 2008 yılı ağustos ayı rakamlarıyla 2009 yılının aynı ayının rakamlarını karşılaştırdığımız zaman, 90 milyon paket daha az sigara içildiğini görüyoruz. Bunun Türkiye'ye karı 220 milyon dolardır.''

