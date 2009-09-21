Sigara yasağına çabuk uyum sağladık

2 ayda 134 bin 581 denetim

Yasağa uyum ortalam yüzde 99,6

Sigara yasağı kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında 134 bin 581 kamu binası, özel işletme ve toplu taşıma aracında denetim yapılırken, 273 ceza kesildi. 81 ildeki denetimler sonucunda yasağa uyum oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi.19 temmuzdan itibaren 81 ilde Dumansız Hava Sahası İrtibat Ofisleri oluşturuldu, ALO SABİM 184 hattı çalışanlarına eğitimler verildi, bakanlıkta da teknik destek masası kuruldu ve Türkiye genelinde denetim ekipleri oluşturuldu.Bu ekipler, Temmuz ve Ağustos aylarında 81 ilde toplam 134 bin 581 denetim yaptı. Bu denetimlerin 8 bin 996'sı kamu binası, 120 bin 258'i özel işletme, 5 bin 327'si ise toplu taşıma araçlarında gerçekleştirildi.Denetimler sırasında toplam 6 bin 776 tutanak düzenlendi. Bu tutanakların 271'i kamu binalarında, 6 bin 419'u ü özel hukuk kişilerine ait işletmelerde, 86'sı ise de toplu taşıma araçlarında düzenlendi.Tutanakların 363'ü sigara içildiği, 4 bin 125'i yasal uyarı yazısı bulunmadığı, bin 597'si uyarı yazısında yetkili merci belirtilmediği, 443'ü yere izmarit atıldığı, 27'si tütün ürünleri reklamı yapıldığı ve 221'i de tütün ürünü satışı ile ilgili ihlal nedeniyle tutuldu.Denetimler sonucunda, 32 kişiye sigara içtiği için, 241 işletmeye de sigara içilmesine müsaade ettiği için olmak üzere toplam 273 ceza kesildi. Bu denetimlerde, yasağa uyum oranı kamu binalarında yüzde 99,5, özel hukuk kişilerine ait işletmelerde yüzde 99,6, toplu taşıma araçlarında yüzde 98,5, ortalamada ise yüzde 99,6 olarak tespit edildi.