Sigara yasağı işe yaradı

Kapalı alanlarda sigara yasağının restoran, kafe, bar ve kahvehaneleri de kapsamasıyla birlikte sigara tüketiminde ciddi bir azalma meydana geldi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) edindiği bilgiye göre, 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine İlişkin Yasada yapılan değişiklikle 19 Mayıs 2008'de uygulamaya konulan kapalı alanlarda sigara içme yasağı, kapsamın genişletilmesiyle birlikte çok daha net sonuçlar vermeye başladı.

İlgili kanun ile kamu hizmet binaları ile koridorları dahil her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel ve spor amaçlı binalardaki kapalı alanlar, taksiler dahil kara, demir, deniz ve havayolu toplu taşıma araçlarında 19 Mayıs 2008'den itibaren sigara içme yasağı uygulamaya konulmuştu.

Kanunda, lokanta, kahvehane, kafeterya ve birahane gibi yerlerdeki sigara yasağının ise 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe girmesi öngörülmüştü.

19 Temmuz'da sigara yasağının kapsamının genişlemesinin yanı sıra yasakla ilgili esnekliklerin son bulması ve denetimlerin de ülke çapında artırılması, tüketim rakamlarına hemen yansıdı.

Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte dalgalı bir seyir izleyen sigara satışları, temmuz ayında, hem bir önceki yıla, hem de bir önceki aya göre ciddi şekilde azaldı.

Tüketimde 27,6 milyon paketlik düşüş

Resmi verilere göre, 2008 Temmuz ayında Türkiye'de 10 milyar 180 milyon 251 bin 6 adet, bir başka ifadeyle 509 milyon 12 bin 550 paket sigara içildi. Sigara tüketimi, bu yılın temmuz ayında ise 9 milyar 628 milyon 10 bin 320 adede geriledi.

Buna göre de tiryakiler, temmuzda 481 milyon 400 bin 516 paket sigara tüketti. Böylece bu yılın temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde 552 milyon 240 bin 686 adet daha az sigara içilmiş oldu.

Sigara satışları paket bazında da 27 milyon 612 bin 34 paket azaldı. Söz konusu rakamlar, sigara tüketiminde bu yıl geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 5,42'lik bir azalmayı da ortaya koydu.

Sigara yasağının kapsamının 19 Temmuz 2009'da genişlediğine dikkat çeken yetkililer, "Buna rağmen ülkemizde satılan sigara miktarında temmuz ayında belirgin bir düşüş ortaya çıktı" dedi.

Bu arada tüketim rakamlarına göre, temmuz ayında haziran ayına göre de ciddi bir düşüş yaşandı. Haziran ayında 11 milyar 417 milyon 589 bin 260 adet olan sigara tüketimi, temmuzda yüzde 15.7 oranında düşüş gösterdi.

Bu şekilde ülkemizde temmuz ayında, haziran ayına göre 1 milyar 789 milyon 578 bin 940 adet, bir başka ifadeyle de 89 milyon 478 bin 947 paket daha az sigara içildi.