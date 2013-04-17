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Sağlık

Sigara yasağı genişletiliyor

Sağlık Bakanlığı açık alanlarda da sigara içilen ve içilmeyen kısımların belirlenmesi için çalışma başlattı

17 Nisan 2013 13:37

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Mayıs 2009 tarihinden itibaren kapalı alanlarda sigara yasağını uygulamasının ardından şimdi de açık alanlara kısıtlama getiriyor.

Kafe ve restoranları kapsayan ikram sektöründe açık alanlarda da sigara içilen ve içilmeyen alanları belirlemek için çalışma başlattı. Açık alanda oturmak ve sigara dumanına maruz kalmak istemeyen vatandaşlar için yeni düzenlemeye gidildi. Düzenleme getirilirken Avrupa ülkelerindeki sigara yasağı uygulamaları da incelendi.

Star gazetesinden Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre, sigara ihlali denetimlerinde ceza yetkisi belediyelerdeyken daha az ceza yazıldığını valiliklere yetki devriyle ceza kesme oranı arttığı belirtildi. Bakanlık planda işletmelere verilecek cezaların sürelerini de belirledi. Buna göre işletmelere yerleştirilen biyonik burun cihazlarıyla ayda 3 kez denetim yapılacak. Yapılan denetimlerde 1 ay içerisinde 3 kez ihlal tespit edilen işletmelere kapatma cezası verilecek.

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