Sigara yasağı da zamlandı

T24 - 1 Ocak'tan itibaren kapalı alanlarda sigara içmenin cezası 75 liraya, izmarit atmanın cezası da 26 liraya çıkıyor.

AA muhabirinin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) aldığı bilgiye göre, 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca verilen para cezaları, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere kurumca yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, kapalı alanlarda sigara içenlerden alınan 70 liralık idari para cezası, 75 liraya çıkarıldı. Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları çevreye atanlara kesilen 25 liralık ceza da 26 lira oldu.

Yeni düzenleme sonrasında sigarayla ilgili yasakları, görsel yayın yoluyla ihlal eden, ulusal yayın yapan televizyonların halen 57 bin 232 lira ile 286 bin 160 lira arasında değişen ceza tutarı, 61 bin 638 lira ile 308 bin 194 lira arasında tespit edildi.

Bu rakam, bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşlarında 6 bin 163 lira ile 12 bin 327 lira arasında, yerel yayın yapan kuruluşlarda ise 1.232 lira ile 6 bin 163 lira arasında uygulanacak.

Sigara veya diğer tütün mamulleri paketlerinde yazılı uyarıya yer vermeyen ya da yanlış bilgi ve aldatıcı tanımlamaya neden olacak figür kullanan üreticilere de piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idari para cezası verilecek. Ancak, bu cezanın miktarı, 308 bin 194 liradan az olamayacak.

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuat ile kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde yerleştirenler de 36 bin 983 lira para cezası ödeyecek.



İzinsiz dökme alkollü içkiye 246 bin lira ceza

TAPDK'dan izin almadan veya güncelleme yapmadan ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak piyasaya ürün arz edenlere de 61 bin 638 lira ile 616 bin 388 lira arasında para cezası uygulanacak.

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara verilecek para cezası miktarı, 57 bin 232 liradan 61 bin 638 liraya yükselirken, yine kurumdan izin almadan ya da bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkıyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı noktalarda depolayanlara da 228 bin 928 lira yerine, 246 bin 555 lira idari para cezası kesilecek.



Cezalar ne oldu?

TAPDK'nın belirlemeleri sonrasında, tütün ve alkol piyasasında 2011 yılında uygulanacak bazı cezalar şöyle:

4733 sayılı kanunda öngörülen idari para cezaları:

* Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetleri gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara: 61.638 TL - 308.194 TL

* Üreticiden satın aldıkları tütünleri satış merkezlerine veya Kuruma tescil ettirmeyenlere, yazılı sözleşme yapma tarihine uymayanlara, işleme açılış ve kapanışları ile tütün stoklarını ve tütün depolarını süresi içinde bildirmeyenlere, izinsiz standart dışı işleme yapanlara, kanunda tütün eksperi unvanına sahip olanlar tarafından yapılması öngörülen işleri yetkisiz kişilere yaptıranlara, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenler ile kurumdan izin almadan bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekenler, dikenler veya bu amaçlarla taşıyanlara: 12.327 TL - 61.638 TL

* İzin almadan veya güncelleme yapmadan, ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere: 61.638 TL - 616.388 TL

* Kurumdan izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere: 61.638 TL - 616.388 TL

* Kurumdan izin almadan veya bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkiyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı yerlerde depolayanlara: 246.555 TL

* Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına: 1.232 TL - 12.327 TL

* Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara: 61.638 TL

* Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin perakende satışını yapanlara: 6.163 TL

* Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara: 61.638 TL

* Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kağıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere, ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere: 6.163 TL

* Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara: 1.232 TL - 12.327 TL



İnternetten satış

* Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; izinsiz olarak veya kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara: 24.654 TL - 123.277 TL

* Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenlere: 36.983 TL

* Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla kurum tarafından bu kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere: 36.983 TL

* Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere: 61.638 TL - 308.194 TL



4207 sayılı kanundaki para cezaları

* Kanunda belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler: 75 TL

* Kanunda belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere: 616 TL - 6.163 TL

* Kanundaki yasakları görsel yayın yoluyla ihlal eden yerel yayın yapan kuruluşlara: 1.232 TL -6.163 TL

* Yasakları görsel yayın yoluyla ihlal eden bölgesel yayın yapan kuruluşlara: 6.163 TL - 12.327 TL

* Yasakların görsel yayın yoluyla ihlal eden ulusal yayın yapan kuruluşlara: 61.638 TL -123.277 TL