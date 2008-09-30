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Yaşam

Sigara yasağı AVM'lere yaramadı

Kapalı alanlarda sigara içme yasağının alışveriş merkezlerini (AVM) olumsuz yönde etkilediği, yasak nedeniyle merkezlere giriş sayısı ve kalma süresinin yüzde 50 oranında d&

30 Eylül 2008 03:00

Dünya genelinde gayrimenkul ve finansal yönetim hizmeti sunan Jones Lang Lasalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş, alışverişten yemeğe, sinemadan eğlenceye kadar bir çok uğraşının sığdırıldığı alışveriş merkezlerinin hem kent ekonomisine önemli faydalar sağladığını, hem de ticari potansiyeli artırdığını söyledi.

Alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayılarının merkezin büyüklüğüne, konumuna ve sunduğu seçeneklere göre değişkenlik gösterdiğini belirten Alkaş, yaklaşık 30 bin metre kare kiralanabilir alan büyüklüğüne sahip ve merkezi konumda olan bölgesel bir merkeze yılda ortalama 13 milyon ziyaretçinin giriş yaptığını ifade etti.

Alkaş, kayıtlı istihdama da büyük çapta katkı sağlayan alışveriş merkezlerinin 19 Mayısta yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara içme yasağından olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, "alışveriş merkezlerine giriş sayısı ve kalma süresi tahminlerimizden fazla oldu. Yasak nedeniyle alışveriş merkezlerine giriş sayısı ve kalma süresi yüzde 50 oranında düştü" dedi.

Mimarilerde değişiklik

Alkaş, yasak nedeniyle AVM'lerin mimarisinde büyük değişimlerin yaşanmaya başlandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Kafeterya ve restoran bölümleri AVM'lerin dış bölümüne yakın alanlara taşınıyor. İnşaatı devam eden alışveriş merkezlerinde mimar planlarına özel teraslar ekleniyor. İstanbul Galleria Alışveriş Merkezi'nin, dışarıdaki alana kafeterya açma hazırlığı devam ediyor. Yeni inşaatlardan Ankara'daki Kent Park'ta food court'un şekli değiştirildi ve teras eklendi.
Bu tür projelerde eskiden ortada bulunan kafeteryalar ve restoranlar dışa doğru konumlandırılırken dışa açılabilen yeni alanlar kazanılmayaçalışılıyor."

Alkaş, sigara yasağının herkes için geçerli olmadığını, caddelerdeki restoranlarda 1 yıl süre tanındığını, bu durumdan dolayı oluşan haksız rekabetin biran önce önlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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