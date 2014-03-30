'Sigara yasağı astımı ve erken doğumları %10 azaltıyor'

Kuzey Amerika ve Avrupa’da daha önce yapılan 11 araştırmayı analiz eden uzmanlar, sigara yasağı uygulanan yerlerde bir yıl içerisinde çocuklardaki astım ataklarında ve erken doğumlarda yüzde 10’luk bir düşüş tespit etti.

Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Obstetrik ve Jinekoloji Kraliyet Koleji ise sigara yasağının yetişkinlerin ve çocukların yararına olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Edinburgh, Maastricht, Hasselt üniversiteleri ve Harvard Tıp Fakültesi ile Brigham ve Kadın Hastanesi’nden uzmanlar 2.5 milyondan fazla doğumu ve çocuklarda astım krizi ile ilgili neredeyse 250.000 hastane başvurusunu inceledi.

Araştırma, farklı ülkelerdeki sigara yasağının bu bölgelerde yaşayan çocukların sağlığına olan etkisini inceleyen ilk geniş çaplı araştırmalardan biri.

Araştırmayı yürüten Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Jasper Been, 12 yaş altı çocukları inceleyen araştırmanın sonuçlarına dair şunları söylüyor:

“Çalışmamız sigara yasağının perinatal ve çocuk sağlığı üzerinde dikkate değer kamu sağlığı yararı olduğuna dair net delil sunuyor. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü’nün ulusal düzeyde dumansız kamusal alanlar oluşturulması önerisine de güçlü şekilde destek sunuyor.”

Düşük kilolu doğumlarda yüzde 5 azalma

Araştırma aynı zamanda düşük kilo ile doğan çocukların sayısında sigara yasağından sonra yüzde 5’lik bir düşüş tespit etmiş durumda. ABD Boston’daki Brigham ve Kadın Hastanesi ile Edinburgh Üniversitesi’nden ve raporun yazarlarından Profesör Aziz Sheikh daha çok çocuğun sağlık koşullarını iyileştirebilme olanağı olduğunu söylüyor.

Sheikh “Henüz kamusal alanda sigara yasağını uygulamamış birçok ülke bu bulgular ışığında bu önemli sağlık politikasına dair duruşlarını yeniden gözden geçirmeli,” diyor. Önceki araştırmalar dünyadaki çocukların yüzde 40’ının düzenli olarak sigara dumanına maruz kaldığını gösteriyor. Sigara dumanına maruz kalmanın solunum yolu hastalıklarına ve çocuklardan astım krizlerine yol açtığı biliniyor.

Avrupa’da son dönemde yapılan araştırmalar pasif içiciliğin çocukların damar yapısında sertleşmeye yol açtığını ve bunun da ileriki yaşamlarında kalp krizi ve inme geçirme riskleri artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar çocukların pasif içiciliğe maruz kaldıklarında daha fazla risk altında olduklarını, çünkü akciğerlerinin ve bağışıklık sistemlerinin halen gelişmekte olduğunu söylüyor.

Şu anda dünya nüfusunun yüzde 16’sı kamusal alanda sigara yasağı uygulanan bölgelerde yaşıyor. İngiltere kapalı kamusal alanlarda sigara yasağını 2007’de uygulamaya başladı.

Obstetrik ve Jinekoloji Kraliyet Koleji’nden Profesor Ronnie Lamont, araştırma sonuçlarını yorumlarken “Gebelik sırasında sigara içmenin fetüsün gelişimine kötü etkileri olduğu ortaya konmuş durumda ve gebe kadınlar riskler konusunda bilgilendirilmeli ve sigarayı bırakmak konusunda hem desteklenmeli hem teşvik edilmeliler,” diyor.

Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, hali hazırdaki sigara yasağına ek olarak yetişkinlerin çocuklar için sigara almasını ve çocukların da bulunduğu araçlarda sigara içmenin yasaklanmasını düşündüklerini söyledi.

Yetkili, “Aynı zamanda makinelerden sigara satışını durduruyoruz ve tütün üzerindeki vergiyi artırıp sigara yasağı afişlerini de artırıyoruz,” diyor.

Sigara içenlere aynı fikirde değil

Ancak sigara içenlerin oluşturduğu bir grup olan Forest’ın yönetici Simon Clark, çocukların pasif içiciliğe daha çok evde maruz kaldığını, dolayısıyla iş yerlerindeki sigara yasağının çocuklar üzerindeki etkisinin oldukça sınırlı olacağı görüşünde. Clark “Eğer rapor çevresel tütün dumanının çocukluk astımının tek ya da ana sebebi olduğunu söylüyorsa, bu çok saçma” diyor.

Clark “Birleşik Krallık’ta astımı olan insan sayısı son 40 yıl içinde üç kat arttı. Aynı zaman diliminde sigara içen insan sayısı yarı yarıya azaldı ve bugün evlerde ve arabalarda sigara dumanına maruz kalan çocuk sayısı göreceli olarak çok daha az,” diyor. Clark’a göre başka ülkeleri de sigara yasağını uygulamaya çağırmak “aşırı tepki vermek” demek.