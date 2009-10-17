T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sigara virüsün etkisini artırıyor

Domuz gribi virüsü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sigara tiryakileri en riskli grup.

17 Ekim 2009 03:00

Domuz gribi virüsü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sigara tiryakileri en riskli grup.

43 milyon doz aşı geliyor!

Çünkü sigaranın içindeki arsenik, virüsün ölümcül etkisini artırıyor. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Başkanı Murat Tuncer, ‘Environmental Help Perspectives’in yeni sayısında yayınlanan araştırmayı aktararak, şunları söyledi:

Sigarayı bırakın uyarısı

“Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, arseniğin H1N1 virüsünün ölümcül etkisini artırdığını ortaya çıkardı. Arsenik de sigaradaki en önemli toksit maddelerden biri. Sigara içenler, domuz gribinde riskli bir grubu oluşturuyor. Domuz gribi nedeniyle yaşanacak ölümlerde sigara içenlerin sayısı fazla olacak. Bu nedenle tiryakilere, en kısa sürede sigarayı bırakmalarını öneriyorum.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24