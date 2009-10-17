Sigara virüsün etkisini artırıyor

43 milyon doz aşı geliyor!

Sigarayı bırakın uyarısı

Çünkü sigaranın içindeki arsenik, virüsün ölümcül etkisini artırıyor. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Başkanı Murat Tuncer, ‘Environmental Help Perspectives’in yeni sayısında yayınlanan araştırmayı aktararak, şunları söyledi:“Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, arseniğin H1N1 virüsünün ölümcül etkisini artırdığını ortaya çıkardı. Arsenik de sigaradaki en önemli toksit maddelerden biri. Sigara içenler, domuz gribinde riskli bir grubu oluşturuyor. Domuz gribi nedeniyle yaşanacak ölümlerde sigara içenlerin sayısı fazla olacak. Bu nedenle tiryakilere, en kısa sürede sigarayı bırakmalarını öneriyorum.”