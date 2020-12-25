Sigara ve purolara vergi düzenlemesi

Sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirime gidilirken, yine bu ürünlerden alınan maktu vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan karar ile birlikte sigara fiyatları üzerinden alınan ÖTV oranı yüzde 67'den yüzde 63 oranına düşürüldü. Tütün ürünü olarak kabul edilen sigarillo ve purolarda 67-80 oranında olan ÖTV oranı ise yüzde 63'e indirildi.

Sigara fiyatlarının, ÖTV'deki düşüş ve maktu vergideki artıştan nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor.

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlenen vergi oranları şu tablo ile paylaşıldı: