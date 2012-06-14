'Sigara ve alkolün sperme etkisi düşük'

İngiliz araştırmacılara göre, kısırlık konusunda erkeklere verilen yaşam tarzı tavsiyeleri anlamsız ve diğer seçenekleri etkiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Human Reproduction dergisinin bir araştırmasına göre aşırı yemek, sigara ve alkol tüketimi sperm kalitesini etkilemiyor.

Yine de bunlardan kaçınmanın iyi bir sağlık tavsiyesi olduğuna dikkat çekildi.

Erkeklerin dar iç çamaşırları giymektense bol şort iç çamaşırlarını tercih etmeleri sperm sayılarında artış sağlamakta.

İngiltere'de ulusal sağlık hizmeti NHS'e bağlı bir birim olan NICE, doktorların erkek hastalarını sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının sperme olan etkileri konusunda bilgilendirmesinin önemini hatırlattı.

Bilinen tavsiyelerin tersi

Sheffield ve Manchester Üniversiteleri'ndeki araştırmacılar düşük sperm kalitesi olan 939 erkeğin yaşam tarzını normal sperm kalitesi olan 1.310 erkeğinki ile karşılaştırdılar.

Yapılan karşılaştırma günde 20 sigara içen ve sigara kullanmayan erkek hastalardaki hareketli sperm sayısı arasında çok az fark olduğunu gösterdi.

Uyuşturucu kullanımının, yüksek gövde kitle endeksinin, ya da aşırı alkol tüketiminin sperm kalitesini etkilediğine yönelik yeterli kanıt yok.

Manchester Üniversitesi'nden Dr. Andrew Povey'e göre, genel olarak sağlığı etkileyen bir takım yaşam tarzı seçimleri var ama bu seçimlerin erkek üremesine etkisi oldukça düşük.

Povey, "bu düşünce günümüzde erkeklere verilen üreme verimini arttıracak tavsiyelerin çoğunun görmezden gelinebileceğini ve yaşam tarzlarının sıklıkla yarattığı risklerin önceden sandığımız kadar önemli olmadığını öne sürüyor" dedi.

Çiftlerin daha kanıtlanamamış bulgulara güvenerek yaşam tarzlarında değişiklik yapmak için üreme tedavisini ertelemeleri, çocuk sahibi olabilme şanslarını arttırmamakla birlikte, kaybedecek zamanı olmayan çiftlere zarar verir.

Bol erkek iç çamaşırı giymek daha yüksek kalitede sperm üretmekle ilişkilendiriliyor.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Allan Pacey "verilere rağmen erkeklerin yine de mantıklı sağlık tavsiyelerine uyarak kilolarına dikkat etmeleri, sigara içmeyi bırakmaları, alkol tüketimlerini limitlemeleri gerektiğini" söyledi.

Pacey açıklamasında Y-önlü dar iç çamaşırlarının hayranı olan erkeklere birkaç ay, daha bol iç çamaşırları giymelerini önerdi.

Spermin büyüklüğü, şekli ve DNA'sının kalitesi gibi üremeyi etkileyen diğer unsurlar bu araştırmada yer almadı.

NICE'ten bir sözcü, üreme hakkındaki kılavuzun şu anda gözden geçirilme aşamasında ve tavsiyelere açık olduğunu söyledi.

Sözcü "ancak bu sene kılavuzun yenilenmiş hali yayımlanana dek, NHS şuanda kullanılan üreme kılavuzundaki önerileri takip etmeli" dedi.