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BBC Türkçe

Sigara tiryakisi haline getirilen şempanze için Hayvan Hakları Örgütü devreye girdi

PETA, Kuzey Kore'de sigara içmesiyle ünlenen şempanze Azalea'ya acımasızca davranıldığını söyledi.

21 Ekim 2016 16:17

Hayvan hakları örgütü PETA başkanı Ingrid Newkirk Time dergisine verdiği röportajda Kuzey Kore'deki Pyongyang hayvanat bahçesinin 'yıldızı' sigara içen şempanze Azalea'yı zorla tütün bağımlısı yapmanın acımasızlık olduğunu söyledi.

Newkirk, "Bir şempanzeyi insanların eğlencesi için bilerek tütüne bağımlı yapmak çok acımasızca. Artık hayvanat bahçeleri yavaş yavaş şempanze çay partilerinin, fillere binmenin ve yavru kaplanlarla resim çektirmenin hayvan istismarı olduğunu anlıyorlar. Şimdi sormamız gereken soru vahşi hayvanları hapsetmeli miyiz?" dedi.

PETA Asia yaptığı açıklamada, Pyongyang hayvanat bahçesinde 'istismar edilen' başka hayvanlar da olduğunun altını çizdi.

Binlerce ziyaretçi çeken hayvanat bahçesinde smaç basabilen bir maymun, abaküsle toplama çıkarma yapabilen köpekler ve profesyonel bir patencinin etrafında uçmak için eğitilmiş güvercinler de var.

Hayvan hakları örgütü, Pyongyang hayvanat bahçesinin kâr etmek adına Azalea'yı tütüne alıştırdıklarını belirtti.

Hayvanat bahçesindeki Azalea günde bir paket sigara içiyor ve hayvanat bahçesinin en popüler hayvanı olarak biliniyor.

 

Eğitmeninin sigara içmeyi öğrettiği şempanze, çakmak olmadığında ziyaretçilerin attığı yanan sigaralarla sigarasını yakabiliyor.

Yetkililer Azalea'nın dumanı içine çekmediğini belirtse de uzmanlar aksini söylüyor.

PETA Asia açıklamasının sonunda hayvanat bahçelerine gidenlere hayvan istismarı içermeyen birçok eğlenceli aktivite olduğunu hatırlattı.

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