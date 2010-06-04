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Dünya

Sigara tiryakisi çocuk tedavi edilecek

Endonezya'da sigara tiryakisi iki yaşındaki çocuk özel tedavi görecek.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Endonezya'da sigara tiryakisi iki yaşındaki çocuk özel tedavi görecek.

Ulusal Çocukları Koruma Komisyonundan Seto Mulyadi, çocuk hastalıkları uzmanı, psikiyatr ve hemşireden oluşan ekibin Ardi'yi gelecek hafta tedavi etmeye başlayacağını belirtti.
Seto, ciddi bir tedavinin Ardi'nin kötü alışkanlıklarını zamanla bırakmasını sağlayacağını belirterek, bu hafta uzmanların oyuncaklarla oyaladığı Ardi'nin 2 saat sigara içmeden durabildiğini söyledi.


Ardi'nin, Sumatra adasının güneyindeki balıkçı köyü Musi Banyuasin'de bulunan evinin terasında sigara içerken çekilen görüntülerinin YouTube'da yayımlanması şaşkınlık uyandırmıştı.


Sigara verilmediğinde öfke nöbeti geçiren ve başını duvarlara vuran Ardi'nin görüntülerinin yayınlanmasından sonra yetkililer, çocuğun ailesi ve çevresi hakkında soruşturma açmıştı.
Endonezya basınına göre, 18 aylıkken babasının sigara vermesiyle bağımlı hale gelen Ardi, günde yaklaşık 40 sigara içiyor.

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