Sigara tiryakileri cezaları ödemiyor

Yasak alanlarda sigara içenler, kendilerine kesilen para cezalarını da ödememeye başladı.

Kasım ve aralık aylarında tiryakilere kesilen 57 bin 524 liralık cezanın 31 bin 98 liralık bölümü yatırılmadı.



Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğün’den edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, kapalı alanlarda sigara içenler mayıs ayında 3 bin 130 lira, haziranda 9 bin 578 lira, temmuzda 3 bin 414,41 lira, ağustosta ise 1916,53 lira para cezasına çarptırıldı. Tiryakiler, bu aylarda kendilerine kesilen cezaların tümünü ödedi. Eylülde ise mayıs-ağustos dönemindeki hatalı işlem ve iadelerden dolayı net tahakkukta 1.342 lira, net tahsilatta ise 1.466 lira azalma görüldü.



Böylece mayıs-eylül döneminde yasak yerlerde sigara içenlere kesilen ceza miktarı 16 bin 697 lira, bunun tahsil edilen bölümü de 16 bin 573 lira oldu. Tiryakiler, ekim ayında da 7 bin 390 lira ceza yedi. Söz konusu ay içinde tahsil edilen sigara cezası miktarı da 7 bin 390 lira olarak gerçekleşti. Bu şekilde uygulamanın ilk 5.5 ayında kapalı alanlarda sigara içme yasağını ihlal edenler, Kanun kapsamındaki görevlilerce kendilerine yazılan 24 bin 88 liralık para cezasının 23 bin 964 lirasını ödedi.



Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine aykırı olarak sigara yasağına uymayanlar için sigara gibi cezasını ödememe de zaman içinde alışkanlık halini aldı. Tiryakilere kasım ayında 21 bin 786 lira, aralık ayında ise 35 bin 737 lira ceza yazıldı. 2008’in son 2 ayında kapalı alanlarda sigara yasağına uymadıkları için ceza alanların sayısında ciddi bir artış meydana gelirken, yatırılmayan ceza miktarı da aynı şekilde yükseldi. Kasımda sigara cezalarının ancak yüzde 22.2’si, aralıkta ise yüzde 60.4’ü tahsil edilebildi. Bu şekilde kasımda tiryakilerden devletin kasasına 4 bin 846 lira, aralıkta ise 21 bin 579 lira girdi. 19 Mayıs-31 Aralık 2008 tarihlerinde sigara içenlere kesilen ceza miktarı 81 bin 613 lira, bunun yatırılan bölümü de 50 bin 390 lira oldu.



Diğer cezalar da ödenmiyor



2008 yılında vatandaşlar sadece sigara cezasını değil, diğer cezaları da ödemedi. Trafikten yargıya, vergiden çevre kirliliğine kadar çeşitli alanlarda yükümlülüklere aykırı davrananlara toplam 14 milyar 675 milyon 982 bin lira para cezası kesildi. Bunun 11 milyar 623 milyon 729 bin liralık bölümünü vergi, 484 milyon 481 bin liralık bölümünü yargı para cezaları oluşturdu. Geçen yıl vatandaşlara 747 milyon 120 bin lirası trafik, 18 milyon 71 bin lirası çevre, 1 milyar 517 milyon 684 bin lirası diğerleri olmak üzere 2 milyar 282 milyon 875 bin lira da idari para cezası yazıldı. Diğer para cezaları da, 133 milyon 473 bin lira olarak belirlendi. Yıl içinde 14 milyar 675 milyon 982 bin liralık para cezasının sadece 2 milyar 920 milyon 271 bin liralık bölümü tahsil edilebildi. Vatandaşın 2008’de ödediği para cezalarının 184 milyon 13 bin lirasını yargı, 917 milyon 222 bin lirasını idari, 1 milyar 736 milyon 213 bin lirasını vergi, 40 milyon 725 bin lirasını da diğer para cezaları meydana getirdi. Böylece toplamda yüzde 19.9 olan tahsilat oranı, yargı cezalarında yüzde 38, idari para cezalarında yüzde 40.2, vergi cezalarında yüzde 14.,9 oldu.





