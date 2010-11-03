Sigara tiryakileri azalıyor

T24- Türkiye'de son bir yıl içinde tütün tüketimi yaklaşık 5'te 1 oranında düştü. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda Sigara ve Nikotin Bağımlılığı Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erol Sezer, sigaranın ne kadar erken bırakılırsa insan sağlığı açısından o kadar yararlı olduğunu belirtti.

Tiryakilere sigarayı bırakma çağrısında bulunan Prof. Dr. Sezer, "Sigaranın bırakılması çok önemli bir müdahale. Sigaranın bırakılması, sigara nedeniyle ölme ve hastalanma tehlikesini önemli ölçüde azaltıyor" dedi.



Sigaranın erken yaşta bırakılmasının sağlık açısından önemini vurgulayan Sezer, şunları söyledi:







"60 yaşında sigara içmeye devam edenlerin yüzde 15'i 75 yaşına vardıklarında akciğer kanserinden ölmüş oluyorlar. Eğer 60 yaşında sigarayı bıraksalar, bu kadar gecikerek bırakmış olsalar bile akciğer kanserinden ölmesini beklediğimiz 15 kişinin yarısı ölmeyecek. Yani 60 yaşında sigarayı bırakmaları bile bu yaştan sonra kanser olma tehlikesini yarı yarıya azaltıyor. 50 yaşında bıraktığınız zaman bu yararlanma daha fazla oluyor, genç yaşlarda bırakınca daha fazla oluyor. 30 yaşında bırakanlar neredeyse kendilerine gelebilecek öldürücü zararların hepsinden kendilerini kurtarabiliyorlar, yani sigara ne kadar erken bırakılırsa yararı o kadar büyük ama gecikmiş olanlar bile sigarayı bıraktıkları zaman düşünemeyecekleri kadar büyük yararlar sağlıyorlar. Sigarayı bırakmak kesinlikle mümkün, ilaçları var, teknikleri var".



Kapalı alanda sigara yasağı



Yasanın uygulandığı birçok alanın olduğunu anlatan Sezer, "Artık lokantalara girdiğimiz zaman sigara dumanı ile karşı karşıya gelmiyoruz, kamu kurumlarında sigara kullanımı önemli ölçüde engellenmiş durumda. Başarılı bir çok alan var ve her ilde Sağlık Müdürlüğünün merkezli olduğu bir İl Tütün Kontrol Kurulu var. Bu yasanın en iyi uygulanması için bu kurullar gerekenleri büyük bir gayretle yapmaya çalışıyorlar. Ama hala bu gayretlere rağmen yasanın bazı yerlerde yeterli düzeyde uygulanmadığına da tanık olabiliriz" diye konuştu.







