Sigara tezgah altına indi



T24 - Otomotiv piyasası, özellikle lüks segmentte artan Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) fiyatlarına yansıtmamak için çalışma başlattı. Cari açığı düşürmek için 1600 cc üzeri otomobiller ile bazı hafif ticari araçlarda yapılan ÖTV ayarlaması, 520 bin liralık lüks bir cipin fiyatında 130 bin liralık artış getirdi. Özellikle lüks otomobil satışlarının düşeceği yorumları yapılıyor. Bazı firmalar, toplam otomobil satışlarının yüzde 11'lik kısmını kapsayan 1600 cc ve üzeri araçları etkileyen ÖTV artışını tüketicilere yansıtmamak için formül arıyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, sektör temsilcileri, ÖTV artışının ardından yaptıkları açıklamalarda, düzenlemenin satışlara negatif yansıyacağı görüşünde birleşiyor. Toyota Satış Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ÖTV artışının toplam pazarın yüzde 35'ini etkileyeceğini ve 2011 satışlarının negatif olacağını söyledi. Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar da maliyet artışlarının satışları olumsuz etkileyeceğini belirtti.





Otomotiv Distribitörleri Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar ise değişikliğin sektöre yük getireceğini ifade etti. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Torben Eckarda "Yüzde 11'lik dilimdeki 1600 cc üzerindeki araçlara yapılan ÖTV artışının kısıtlı etkisinin olacağı düşünülüyor" açıklamasını yaptı.







Sigara bulunmuyor



ÖTV artışının 25 kuruş olarak yansıdığı sigaralarda ise fiyatlar henüz değişmedi. Bazı bayiler fiyatlara artışı yansıtırken, bazıları eski fiyattan satmaya devam ediyor. Firmaların ÖTV artışını yansıtıp yansıtmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu arada vatandaşlar bazı bayilerin sigaraları sakladığını iddia ederek, "Gittiğimiz bayiler 'Sigara yok' diyor. Herhalde zamdan sonra ortaya çıkartacaklar" şeklinde tepki gösterdi.











