T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sigara tezgah altına indi

Otomotiv piyasası, özellikle lüks segmentte artan Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) fiyatlarına yansıtmamak için çalışma başlattı.

15 Ekim 2011 03:00


T24 - Otomotiv piyasası, özellikle lüks segmentte artan Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) fiyatlarına yansıtmamak için çalışma başlattı. Cari açığı düşürmek için 1600 cc üzeri otomobiller ile bazı hafif ticari araçlarda yapılan ÖTV ayarlaması, 520 bin liralık lüks bir cipin fiyatında 130 bin liralık artış getirdi. Özellikle lüks otomobil satışlarının düşeceği yorumları yapılıyor. Bazı firmalar, toplam otomobil satışlarının yüzde 11'lik kısmını kapsayan 1600 cc ve üzeri araçları etkileyen ÖTV artışını tüketicilere yansıtmamak için formül arıyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, sektör temsilcileri, ÖTV artışının ardından yaptıkları açıklamalarda, düzenlemenin satışlara negatif yansıyacağı görüşünde birleşiyor. Toyota Satış Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ÖTV artışının toplam pazarın yüzde 35'ini etkileyeceğini ve 2011 satışlarının negatif olacağını söyledi. Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar da maliyet artışlarının satışları olumsuz etkileyeceğini belirtti.


Otomotiv Distribitörleri Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar ise değişikliğin sektöre yük getireceğini ifade etti. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Torben Eckarda "Yüzde 11'lik dilimdeki 1600 cc üzerindeki araçlara yapılan ÖTV artışının kısıtlı etkisinin olacağı düşünülüyor" açıklamasını yaptı.



Sigara bulunmuyor


ÖTV artışının 25 kuruş olarak yansıdığı sigaralarda ise fiyatlar henüz değişmedi. Bazı bayiler fiyatlara artışı yansıtırken, bazıları eski fiyattan satmaya devam ediyor. Firmaların ÖTV artışını yansıtıp yansıtmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu arada vatandaşlar bazı bayilerin sigaraları sakladığını iddia ederek, "Gittiğimiz bayiler 'Sigara yok' diyor. Herhalde zamdan sonra ortaya çıkartacaklar" şeklinde tepki gösterdi.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24