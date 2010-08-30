Sigara strese iyi gelmiyormuş

T24 - Sigaranın "stresten içiyorum" diyenlere de çare olmadığı belirlendi.



Kanada'nın Toronto ve Montreal üniversitelerinden bilim adamlarının 12-16 yaş grubu gençler üzerinde ortaklaşa gerçekleştirdikleri araştırma sonucuna göre sigara, gençlerde stresi kesmediği gibi artmasına da neden oluyor.



Addictive Behaviours isimli tıp dergisinin son sayısında yayınlanan araştırma ile ilgili bilgi veren ekip başkanı Michael Chaiton, çalışmanın ortaokul 2. sınıf ile lise 2.sınıf arasındaki yaş ve her gelir grubundan 662 genç ile yapıldığını söyledi.



Çalışmada, "sigara içersen sakinleşirsin" teorisini esas aldıklarını kaydeden Chaiton, "Sigaranın, zihnindeki sorunlarla boğuşan gençlerin ruh halinde sakinleşmenin aksine, onları daha da stresli hale getirdiğini saptadık. Buna nikotin kaynaklı bağımlılığın, vücudun kontrol mekanizması üzerindeki olumsuz etkisi neden oluyor. Artık eminiz ki uzun süre nikotine maruz kalanlar, daha fazla depresyon ve stres yaşıyorlar" dedi.



Michael Chaiton bu araştırmanın, 1993 yılında başlatılan ve halen devam eden "Gençlerde Nikotin Bağımlılığı" adlı uzun vadeli bilimsel araştırmanın bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.