T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sigara strese iyi gelmiyormuş

Sigaranın "stresten içiyorum" diyenlere de çare olmadığı belirlendi.

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - Sigaranın "stresten içiyorum" diyenlere de çare olmadığı belirlendi.


Kanada'nın Toronto ve Montreal üniversitelerinden bilim adamlarının 12-16 yaş grubu gençler üzerinde ortaklaşa gerçekleştirdikleri araştırma sonucuna göre sigara, gençlerde stresi kesmediği gibi artmasına da neden oluyor.


Addictive Behaviours isimli tıp dergisinin son sayısında yayınlanan araştırma ile ilgili bilgi veren ekip başkanı Michael Chaiton, çalışmanın ortaokul 2. sınıf ile lise 2.sınıf arasındaki yaş ve her gelir grubundan 662 genç ile yapıldığını söyledi.


Çalışmada, "sigara içersen sakinleşirsin" teorisini esas aldıklarını kaydeden Chaiton, "Sigaranın, zihnindeki sorunlarla boğuşan gençlerin ruh halinde sakinleşmenin aksine, onları daha da stresli hale getirdiğini saptadık. Buna nikotin kaynaklı bağımlılığın, vücudun kontrol mekanizması üzerindeki olumsuz etkisi neden oluyor. Artık eminiz ki uzun süre nikotine maruz kalanlar, daha fazla depresyon ve stres yaşıyorlar" dedi.


Michael Chaiton bu araştırmanın, 1993 yılında başlatılan ve halen devam eden "Gençlerde Nikotin Bağımlılığı" adlı uzun vadeli bilimsel araştırmanın bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24