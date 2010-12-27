Sigara şirketlerinin asıl hedefi gençler

T24 - Uzmanlar, sigara üreticilerinin tüm pazarlama stratejilerini gençler üzerine kurduğunu söylüyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, sigara üreticilerinin tüm pazarlama stratejilerini gençler üzerine kurduğuna dikkat çekerek, “Yeni yetişen gençler sigaraya başlamaz ise 2068 yılında dünyada sigara içen kimse kalmayacak” dedi.



Akdur, sigara kullanımı üzerine yaptığı araştırmaya ilişkin ANKA’ya çeşitli açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle yaklaşık bir milyar iki yüz elli milyon kişinin sigara kullandığını belirten Akdur, “Bunlardan her yıl 5.4 milyonu sigaraya bağlı nedenlerle ölüyor.



Bu sayı yılların ilerlemesi ile daha da artıyor ve 2030 yılında sigaraya bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 8,3 milyona ulaşacak. Sigara içenlerin sayısı azalmadan böyle devam eder ise, 2030 yılına kadar toplam 175 milyon kişi sigaranın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle erken yaşta hayatını kaybedecek” diye konuştu.



Her yıl 5,4 milyon kişi sigaraya başlıyor



Dünyada sigara içenlerin sayısının korunabilmesi için, her yıl sigaradan ölen 5,4 milyon insandan her birinin yerine yeni bir sigara içicinin konması gerektiğini ifade eden Akdur, şöyle devam etti:



“Yani her sene 5,4 milyon kişinin sigaraya başlaması gerekiyor. Tıpkı nüfusun devam etmesi için ölenlerin karşılığında doğumların olması gibi. 2030 yılına gelindiğinde bugünkü sayıya eşit sigara içenin var olabilmesi için; 175 milyon insanın sigaraya başlaması gerekiyor. Buna karşılık tüm araştırmalar sigara kullananların yüzde 90’ının gençlik ya da erken erişkinlik döneminde sigaraya başladığını ve 24 yaşından sonra sigaraya başlayanların oranının çok küçük oluğunu gösteriyor.



Başka bir anlatımla ergenlik dönemini atlatan insanlar arasında sigaraya başlayanların sayısı çok az. Dolayısı ile yeni içiciler ancak ergenliğini atlatmamış olanlar arasından yani genç ve çocuklar arasında çıkabiliyor. Bu nedenle de sigara salgınının devamı yeni yetişen gençlerin sigaraya başlamasına bağlı. Eğer gençler sigaraya başlamaz ise, sigara salgını; yeni bebek doğmayan toplumlar gibi yok olup gidecek.”



Stratejilerini gençler üzerine kuruyor



Sigara üreticilerinin tüm pazarlama stratejilerini gençler üzerine kurduğunu vurgulayan Akdur, “Sigara tekelleri bu gerçeği çok iyi biliyor. Şirketler, gençlerin ve hatta çocukların sigaraya başlaması için saldırgan bir propaganda ve pazarlama çalışmalarının yanında, yasa dışı faaliyetlerde de bulunuyorlar.



Bu amaçla her yıl milyarlarca dolar harcayan şirketler, çalışmalarında kısmen başarılı oluyorlar ve her yıl milyonlarca genç sigaraya başlıyor. Yaptığımız hesaplamalara göre; eğer yeni yetişen gençler sigaraya başlamaz ise 2068 yılında dünyada sigara içen kimse kalmayacak” dedi.



