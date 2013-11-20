New York'ta 21 yaş altına sigara satışı yasaklandı

ABD'nin New York kenti belediye başkanı Michael Bloomberg görevinden ayrılmadan önce sigara lobisini kızdıracak bir kararın altına imza attı. Bloomberg, New York kenti sınırları içerisinde 21 yaş altındaki gençlere sigara satışını yasakladı. En ucuz paket sigaranın fiyatını da 10.50 dolara çıkardı.

Bloomberg, New York kenti sınırları içerisinde 21 yaş altındaki gençlere sigara satışını yasaklayan yönetmeliğe dün imza attı. Yeni düzenlemeyle en ucuz paket sigaranın fiyatı da 10.50 dolar oldu. New York belediyesi sağlık yetkilileri, sigara satış yaşının 18'den 21'e çıkarılmasının, gençler arasında sigara kullanma alışkanlığını düşüreceğini umuyor.

New York sağlık komiseri Thomas Farley, bu kararın özellikle 16 yaş grubundaki gençleri sigaradan koruyacağını iddia etti.

Farley, "Şu anda sigara satış yaşı 18 olduğu için okullarda 18 yaşındaki bir genç, 16 yaşındaki bir çocuk için sigara satın alabiliyor. 3 ay sonra yürürlüğe girecek yasayla 16 yaşındaki bir çocuk sigara satın almak için 21 yaşındaki birini bulmak zorunda kalacak. Özellikle okullarda da bu mümkün olmayacak" dedi.

Yapılan araştırmalar, sigara içenlerin büyük bir bölümünün bu alışkanlığı 21 yaş öncesi elde ettiğini gösteriyor. New York'ta sigara satışının 21 yaş altı gençlere yasaklanması, yeni bir kara borsa açılmasına da neden oldu. Çocuk yaşta sigara alışkanlığı edinenler, ya ebeveynlerinin sigaralarını gizlice alıyor ya da birçok bölgede oluşan kara borsada daha fazla para vererek satın alıyor.