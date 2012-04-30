Sigara sarı noktanın da nedeni

Sarı nokta hastalığı ya da yaşa bağlı görme kaybı olarak da adlandırılan makula dejenarasyonu, toplumda 55 yaşından sonra oldukça sık görülüyor ve ilerlemesi halinde körlüğe bile yol açabiliyor. Hastanın hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu hastalık, tedavi edilmediğinde görme, zamanla kademeli olarak azalıyor ve gözün merkezinde oluşan karanlık, odak haline geliyor.

Aşırı şişmanlık, yüksek tansiyon gibi etkenler sarı nokta olarak bilinen makula dejenarasyonunun nedenleri arasında.

Büyük oranda yaşlılık hastalığı olarak bilinen sarı nokta hastalığı, aşırı şişmanlığa, diyabete, sigara kullanımına, retinanın damar tıkanıklığına ve kalıtıma bağlı olarak ortaya çıkıyor. Kalıtıma bağlı olan sarı nokta ise her yaşta ortaya çıkabiliyor.

Tüm dünyada giderek artan obezitenin ve sigara kullanımının göz hastalıkları açısından önemli risk oluşturduğunu belirten Göz Hastalıkları Doktoru Muzaffer Öztürk, “Aşırı şişmanlık ve sigara kullanımı yüzde 95 oranında görme kaybına ve sarı nokta hastalığına neden olabilir. Görmemizin yüzde 90’ının meydana geldiği sarı nokta tabakasının işlevinin bozulması ile oluşan makula dejenarasyonunun görülme oranı son yıllarda arttı. Bu artışta obezite ve sigaranın olduğunu biliyoruz” dedi.

İlk etapta belirti vermeyebilir

Hastalığın ilk başlarda ciddi belirtiler vermeyebileceğini belirten Dr. Öztürk, “Bu sebeple özellikle 55 yaşından sonra periyodik göz muayenesi öneriyoruz. Bu muayeneler hastalığın teşhisi ve tedavisi için çok önemlidir. Hatalığın ilk etaplarda oluşabilecek belirtileri ise; görme kaybı, cisimleri, çizgileri eğri veya kırık görme, göz önünde karartılar, görme kalitesinde bozulma, renk görmede bozukluklar şeklinde olabilir” diye konuştu.

Hastalıktan korunmak mümkün

Dr. Muzaffer Öztürk “Hastalığın en önemli risk etkenleri yaş, kalıtım, aşırı şişmanlık ve sigara kullanımıdır. İlk iki etkeni ortadan kaldırmak mümkün değildir. Fakat diğer risk etkenleri kontrol edilebilir. Hipertansiyonu varsa düzenlenebilir. Kişi sigara içiyorsa sigarayı bırakması gerekir. Güneş için filtreli güneş gözlüğü takılabilir. Beslenmede ise Akdeniz diyeti önerilir. Tereyağı, kırmızı et ve kolesterol içeren yiyeceklerden uzak durulması önerilir” dedi.