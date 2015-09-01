Sigara sağlığa zararlı, 'topluma yararlı'



Sigara araştırması Almanya'nın önde gelen araştırma ve eğitim kurumlarından Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nde (KIT) yapıldı. Prof. Berthold Wigger ve Florian Steidl yönetiminde yürütülen araştırma sonunda tiryakilerin sigara içmeyenlere kıyasla ortalama 5 yıl daha az yaşadıklarına dikkat çekildi. Böylece emeklilik maaşı ve diğer sosyal ödemeler den tasarruf sağlanıyor.

Uzmanlar, sigara tiryakiliğinden kaynaklanan birçok sağlık sorunu nedeniyle emeklilerin tedavi ve bakım masrafına yol açtığını kabul ediyor. Ancak tüm bunlar tiryakinin erken ölümüyle karşılaştırıldığında yine de daha düşük bir rakam olarak ortaya çıkıyor.

Tiryakilik 'toplumun yararına'

Araştırmada yeni bir hesaplama yöntemi kullanıldı. Bunun için önce sigara tiryakiliğinin tamamen ortadan kalktığı bir Almanya'nın giderleri çıkarıldı. Bu "sanal toplum" ile 2011 Almanyası'nın somut verileri karşılaştırıldı. 2011 yılında Almanya'da erkeklerin yüzde 30'u, kadınların da yüzde 20'si sigara içmeye devam ediyordu. Ortaya çarpıcı bir sonuç çıktı: Sigara tiryakiliğinin sürdüğü Almanya, "toplumun yararına" idi. Emeklilik ve sosyal kasalar böylece 36,4 milyar euro fazla verdi.

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü uzmanı Prof. Berthold Wigger, tiryakilerin ayrıca ömür boyunca ödedikleri tütün vergisinin toplamının da 376 milyar euroya ulaştığına dikkat çekiyor.

Sigaradan ölenlerin sayısı artıyor

Federal İstatistik Dairesi'nin 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü vesilesiyle açıkladığı verilere göre Almanya'da sigaradan hayatını yitiren kadınların sayısı giderek artıyor. 2013 yılında 15 bin 370 kadın tütün tüketimine bağlı kanser yüzünden hayatını kaybetti. Bu rakam 2005 yılında 11 bin 870'di. Federal İstatistik Dairesi 2013 yılında Almanya genelinde sigara içtiği için kansere yakalanan toplam 46 bin 322 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin 30 bin 962'si erkek.