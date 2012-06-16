Sigara paketlerinin üzerindeki resimli uyarılar 'daha etkili'

ABD’de yapılan bir araştırma, sigara paketlerinin üzerine uyarı amaçlı konulan solunum cihazına bağlı hasta resimlerinin sigara tiryakilerinin sorunu daha ciddiye almalarını sağladığını ortaya koydu.

Önleyici tedavi konularına odaklanan bilimsel dergi, American Journal of Preventive Medicine’de yayımlanan araştırmanın katılımcısı 200 kişinin %83’ü paketin üzerindeki sigaranın zararlarına ilişkin resmi hatırladıklarını söyledi.

Araştırmaya göre, üzerinde resim yerine yazı bulunan paketlerde ise uyarının dikkate alınma oranı %50 oldu.

İngiltere hükümeti, sigara paketlerinin tasarımına ilişkin önerilerini kamuoyu gündemine taşımış durumda.

Pennsylvania Üniversitesi’nden bilim adamları göz-takibi teknolojisini kullanarak sigara içenlerin paketin uyarı içeren taraflarının her birini ne kadar süre incelediklerini hesapladılar.

Katılımcılardan uyarı reklamlarını inceledikten sonra bu yazıları ne kadar iyi hatırladıklarını test etmek için bir kâğıda yazmaları istendi.

Araştırma resimli uyarı, sigara kullanan katılımcının dikkatini ne kadar hızlı çektiyse ve katılımcı bu görüntüyü ne kadar uzun süre incelediyse bilgiyi o kadar daha iyi hatırlayacaklarını gösterdi.



‘Markasız sigara paketi’



Araştırmanın yazarlarından, Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Andrew Strasser, bulguların önemli olduğunu vurguladı.

Strasser, “Araştırma sadece bu resimli uyarıların değerini ortaya koymakla kalmadı, ayrıca paketlerin üzerindeki uyarıların nasıl daha etkili olabileceğine ilişkin önemli veriler sağladığı” görüşünü dile getirdi.

Dr. Strasser paketlerin üzerindeki uyarı resimlerinin insanları sigaranın zararlarına yönelik daha iyi bilgilendireceği ve böylece tiryakilerin sigarayı bırakmalarını sağlayabileceği umudunu dile getirdi.

İngiltere hükümeti Nisan ayında tütün içeren ürünlerin tümünün standart, tek tip paketlerde satılıp satılmamasıyla ilgili önerileri tartışmaya açtı.

Seçeneklerden biri de, paketlerin üzerinde herhangi bir sigara logosu bulunmaması. Buna göre tüm paketlerde tek renk ya da standart yazı veya resim yer alacak.

Tütün Üreticileri Kuruluşu (TMA), daha önce konunun tartışılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Ancak kurum, hükümetin önerdiği şekilde bir paketlemenin gençlerin sigara kullanımını azaltacağına dair güvenilir bir kanıt olmadığını savunuyor.

TMA’nın genel sekreteri Jaine Chisholm Caunt, kaçak sigara üretimini teşvik edeceğini ve perakendecilerin müşterilere hizmet vermesini zorlaştıracağını öne sürerek sigara ambalajlarının sadeleşmesine karşı olduklarını açıkladı.

Amerika’daki sağlık yetkilileri Eylül itibariyle paketlerin üzerine resimli uyarıların konulmasını istedi, ama sigara şirketleri kararı mahkemeye taşıdı.

Avustralya, resimli uyarıların sade ve standart bir paket üzerinde yer almasını onaylayan ve sigara paketlerinin üzerinde markalaşmayı yasaklayan tek ülke.