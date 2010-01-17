Sigara paketlerindeki uyarılar düzenlenecek

T24-

BAT: Son karar değerlendiriliyor







TAPDK ne yapacak?

Danıştay 13. Dairesinin sigara paketlerinde yer alacak resimli uyarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı ve ardından TAPDK'nın uyarının kaplayacağı yüzde 65'lik alanla ilgili ''en az'' ibaresini kaldırması da, uyarı tartışmasını sona erdiremedi.TAPDK'nın yeni düzenlemesinde de, uyarının kaplayacağı yüzde 65'lik alan zorunluluğunun aynen kalması, sigara üreticilerini fazla tatmin etmedi. Bazı firmalar, uyarıların kaplayacağı alanla ilgili yasada 'en az yüzde 40' ibaresinin yer aldığını, son Kurul kararının da bu konudaki çelişkiyi sona erdirmediğini iddia ediyor.Sigara üreticileri bu çerçevede, hukukçulara yeni kurul kararına dönük değerlendirme yaptırıyor. Değerlendirmenin neticesine göre gerekirse Danıştay'a son karar için de iptal başvurusunda bulunulabileceği belirtiliyor.Bu arada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sigara paketlerinde yer alacak resimli uyarılarla ilgili yürütmeyi durdurma kararına TAPDK'nın yaptığı itirazı reddetmesinin gerekçesinde, paketlere koyulacak uyarılarla ilgili konuların yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği hükmü yer aldı. Bu da resimli uyarı tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı.British American Tobacco (BAT) Kurumsal İlişkiler Direktörü Tuna Turagay da konunun yargıya intikal ettiğini ve Danıştay'ın bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlattı. TAPDK'nın da yeni bir Kurul Kararı alarak, yüzde 65'lik oranla ilgili ''en az'' ibaresini çıkardığını belirten Turagay, ''Bundan sonra ne olur derseniz, tabi ki bunların tümü değerlendirilecek'' dedi.BAT olarak kendilerinin de, Kurul Kararı çerçevesinde başvuruda bulunduklarını ve resimli uyarı için onay aldıklarını bildiren Turagay, ancak daha sonra Kurul Kararının ilgili maddesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ve bir boşluk dönemi oluştuğunu kaydetti.Turagay, TAPDK'nın da bu nedenle yeni bir Kurul Kararı ile resimli uyarıda yürürlük tarihini 1 Mart 2010'a ertelediğine işaret etti. Turagay, şunları söyledi: ''Sigara, çok yoğun bir rekabetin yaşandığı sektörlerin başında geliyor. Baktığınızda reklam yasakları var. Dolayısıyla sizin tüketiciye ürününüzü anlatabileceğiniz tek yer var, o da paketleriniz. Tabiki biz de, paketler üzerinde yanlış ve tüketiciyi yanıltacak bilgilerin yer almasını istemiyoruz. Ama paketlerin üzerinde en azından tüketicinin bilgilendirilmesini sağlayacak bir takım ibarelerin yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da, sizin ürününüzü diğer firmalardan farklılaştırmasına yol açacak temel gösterge olacak. Mesela benim ürünümün karbon filtresi var. Ürünümüzün karbon filtreli olduğunu paketin üzerine yazabilmeliyim diye düşünüyoruz.''Sonuçta burada devletin verdiği kararların uygulamaya konulduğuna dikkat çeken BAT Kurumsal İlişkiler Direktörü Turagay, ancak bu kararlara da yargı yolunun açık olduğunu ifade etti."Biz de, (ne yapacağız) diye son durumu değerlendiriyoruz. Şu anda net, şekillenmiş bir duruşumuz yok. Değerlendirmeler sonucunda burada bizim haklarımıza bir şekilde tecavüz edildiğini düşünürsek, o konuda yeniden yargıya gideriz" diyen Turagay, İdarenin de her zaman bunu büyük bir sağduyu ile karşıladığını söyledi.Dünyada da sigara paketlerinde belli bir ölçünün üzerinde sağlık uyarılarının yer aldığı örnekler bulunduğunu anlatan Tuna Turagay, ancak Türkiye'nin bu örneklerin en başta gelen ülkelerinden bir tanesi haline geldiğini ileri sürdü.En azından bazı şeyleri paketlerin üzerine tüketicinin bilgilendirilmesi açısından yazabilmek istediklerini yineleyen Turagay, "En azından tüketiciye kendi ürünümüzü tanıtabilelim ve 2 ürün arasındaki farklılığı tüketici görebilsin isteriz. Ama sonuçta devletin kararıdır. Devlet kararı uygular ve bu karar idari yargıya da açıktır. Ama idari yargı o yönde karar verirse bizim de yapacağımız bir şey olmaz. Bizim de boynumuz kıldan ince kalır" diye konuştu.Bu arada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun gerekçeli kararının ardından, gözler yeniden TAPDK'ya çevrildi. Resimli uyarı uygulamasını 1 Mart'a erteleyen Kurul'un Danıştay'ın gerekçeli kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.TAPDK yetkilileri, Danıştay 13. Dairesi'in resimli uyarıların esas ve usullerini düzenleyen Kurul Kararının sadece orana ilişkin kısmının yürütmesini durdurduğunu, düzenlemenin diğer hükümlerini ise hukuka uygun bulduğuna dikkat çekiyor.