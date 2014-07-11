Sigara paketleri siyaha bürünecek

Sağlık Bakanlığı’nın 2014-2018 yıllarında uygulayacağı Tütünle Mücadele Strateji Belgesi’ne göre sigara paketlerinde radikal değişiklik yapılacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde sigara paketleri markalar dikkat çekmeyecek biçimde yeniden dizayn edilecek ve “kara kutu” görünümünde olacak.

Habertürk'ün haberine göre; markalar, özellikle çocukların göremeyeceği biçimde basılacak. Türkiye’de sigara içme oranının yüzde 27’ye düşmesinin ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, “Ulusal Tütün KontrolProgramı ve Eylem Planı (2014-2018)” hazırladı. Planda önemli değişikliklere yer verildi.



Hedef, 2018 yılı sonuna kadar toplumun yüzde 95’inde, tütün ve tütün ürünlerininkullanımına karşı tutum oluşturmak.

Bu uygulama ile sigara paketlerinin üzerindeki yanlış mesajlarla tüketicinin aldatılması önlenirken, tütün ürünlerinin cazibenin azaltılması ve sigara içme oranlarının azaltılması hedefleniyor.

Paket uyarılarla kaplanacak

Bu çerçevede daha önce gündeme gelen “kara paket” uygulaması eylem planına girdi. Buna göre sigara paketleri kara paket haline getirilecek.



Paketlerin üzerinde yer alan “Sigara içmek genç yaşta öldürür”, “Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir” ve “Çocuklarınızı koruyun: Dumanınızı onlara solutmayın” gibi resimli uyarı cümleleri, paketin kapak kısmını tamamen kapsayacak. Kara paketli sigaralarda markalarözellikle çocukların dikkatini çekmeyecek şekilde küçük puntolu biçimde basılacak. Sigaralar raflarda numalandırılacak. Tiryakiler, sigara alırken marka söylemek yerine, “Ver oradan 1 numara” diyecek. Bu sayede çocukların markaları görerek özenmesi engellenecek.

Avustralya 2011’den beri kara pakette

Avustralya Parlamentosu’nda 24 Ağustos 2011 tarihinde kabul edilen kararla, 1 Temmuz 2012’den geçerli olmak üzere ülkede satılan tüm sigaralarda kara paket uygulaması başlatıldı.