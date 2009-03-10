Tiryakiler, sigaranın zararları konusunda yazıların ardından resimlerle de uyarılacak.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkan Vekili Mehmet

Küçük, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğine (AB) uyum ve sigara tüketiminin azaltılması çalışmaları çerçevesinde, sigara paketlerinde resimli uyarı uygulamasına geçileceğini bildirdi.



Bu amaçla ilgili kurum temsilcilerinin yanı sıra, psikiyatrist, pediatri, halk sağlığı, onkoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bilimsel bir komisyon kurulduğunu kaydeden Küçük, komisyonun AB'nin belirlediği 42 resim arasından seçim yapacağını söyledi.



Halen İngiltere, Belçika ve Romanya'da sigara paketlerinde resimli uyarı bulunduğunu kaydeden Küçük, şöyle devam etti:



"Bu konuda uygulamaya geçmiş ülkelerden İngiltere'de AB Komisyonu'nun belirlediği 42 resim arasından seçilen 14 resimle tüketiciler uyarılıyor. Belçika'da söz konusu 42 resim, 14'lü 3 grup halinde dönüşümlü olarak kullanılıyor. Romanya'da da yine AB'nin 14 resimle sigara içenlere uyarıda bulunuluyor.



Bizde de, oluşturulan komisyon mayıs ayına kadar AB'nin belirlediği 42 resim arasından seçim yapacak. Bu resimlerin yanı sıra başka resimlerde kullanılabilir mi onlara da bakılıyor. Ancak, AB'nin buna izin verip vermediği de bu konuda belirleyici olacak. Türkiye, zaten bu konuda AB'ye taahhütte bulunmuştu.



Türkiye'de sigara paketleri üzerinde yer alacak resimler, en geç mayıs ayı sonunda belirlenmiş olacak. Daha sonra AB Komisyonu ile Brüksel'de bir protokol imzalanacak. Ardından da firmalara (seçtiğimiz resimler şunlar, uygulama 1 Ocak 2010'da başlıyor, ona göre hazırlığınızı yapın) diyeceğiz."



Sigara paketleri 1 Ocak'ta resimli olacak



TAPDK Başkan Vekili Küçük, programa göre 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren satılan bütün sigara paketlerinin üzerinde yazıların yanı sıra resimli uyarıların da yer alacağını belirtti.



Sigara paketlerindeki resimlerin bilimsel verilerle destekleneceğini de vurgulayan Küçük, "Yani resme uygun uyarı yazısı yer alacak. Örneğin, kanserle ilgili bir uyarı resminin altına, kanserle ilgili uyarı yazısı, sigaranın verdiği zararlar sonucu oluşan bir kalp hastalığı resminin altına (sigara içmek damarları tıkar, kalp krizi ve felçlere neden olur) türünde yazı eklenecek" dedi.



Ne tür uyarılarda bulunulacak?



Halen sigara paketlerinin üzerinde daha önce belirlenen 14 ayrı uyarı yazısı bulunuyor.



Bunlar şu şekilde sıralanıyor:



1- Sigara içenler genç yaşta ölür.



2- Sigara içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur.



3- Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine neden olur.



4- Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir.



5- Çocukları koruyun: Dumanınızı onlara solutmayın.



6- Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmada size yardımcı olabilir.



7- Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlamayın.



8- Sigarayı bırakmak ölümcül kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır.



9- Sigara içmek ağrılı ve yavaş bir ölüme neden olabilir.



10- Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan ve ..........'den yardım isteyin.



11- Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur.



12- Sigara içmek cildin erken yaşlanmasına neden olur.



13- Sigara içmek spermlere zarar vererek doğurganlığı azaltır.



14- Sigara dumanında kanser yapıcı maddeler bulunur.



AB'nin tiryakilere yönelik 42 resmi arasında da, "kanserli bir akciğer, kanserli bir gırtlak, ameliyat görüntüleri, çürümüş diş eti, ölmüş bir insan, sigaranın zarar verdiği bir bebek" gibi çeşitli görüntülere yer veriliyor.



Resimli uyarılar yüzde 20 caydırıcı oluyor



Bu arada ülkemizde halen 180 farklı sigara paketi bulunuyor. Resimli uyarı uygulamasıyla birlikte bütün paketler değişecek, baskı silindirleri yenilenecek. Firmalar da, her marka için TAPDK'dan ayrı ayrı onay alacak. Belirli periyotlarda her bir markanın uyarı yazısı ve fotoğrafları yenilenecek. Bu şekilde seçilen bütün uyarı yazısı ve resimler, sigara paketlerinde kullanılmış olacak.



Tiryakilerin, sigara paketlerindeki fotoğraflarla uyarılması yöntemi, İngiltere, Belçika ve Romanya'nın yanı sıra Brezilya, Tayland ve Singapur gibi ülkelerde de etkin bir şekilde uygulanıyor. Avrupa Birliği'nin de, sigara paketlerinin üzerine uyarıcı resim konulması konusunda çeşitli standartları bulunuyor. Ancak söz konusu uygulama, ülkelerin kendi tercihlerine bırakılıyor. AB'nin bu konudaki emsal resimlerinin sayısı da 42'yi buluyor.



Araştırmalar, uyarıcı resim uygulamasının sigarayı bırakmada yüzde 20 etkili olduğunu ortaya koyuyor.



(AA)