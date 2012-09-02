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Çevre

Sigara paketinde kaplumbağa kaçıracaktı

Antalya'dan İsveç'e kaçırılmak istenen sigara paketi içinde kaplumbağa bulundu

02 Eylül 2012 16:15

Antalya Gümrük görevlileri, havalimanında bir sigara paketi içinde İsveç'e kaçırılmak istenen kaplumbağaya el koydu.

Nesli tükenme tehlikesi içinde olan ve sayıları gün geçtikçe azalan kara kaplumbağası yavrularından biri, önceki gün İsveç’ten tatil için gelen Kerkük doğumlu İsveç vatandaşı Muhammet Kasım Farouh’un valizinden çıktı.

X-ray cihazından bavul kontrolü yapan Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri, sigara paketi içinde hareket tespit edince bunu incelemeye aldı. İçinden sigaralar çıkarılarak yerleştirilen yavru kaplumbağaya el koyan görevliler, Farouh’u da ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen Muhammet Kasım Farouh, Nesli Tükenmekte Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) aykırı davrandığı için ifade verdikten sonra ülkesine gönderildi. Farouh’a ayrıca Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 800 liranın üzerinde para cezası uygulandı. Yurt dışına kaçırılmaktan son anda kurtulan kaplumbağa yavrusu doğal hayatına bırakılmak üzere Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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