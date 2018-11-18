Sigara paketi içinde getirilen heykelciklere İngiltere'den talip

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- HEYKELTIRAŞ Sedat Sıvış (53), 28 yıl önce Suudi Arabistan\'da Kızıldeniz\'den çıkardığı denizkestanesi dikenlerinden insan formunda yaptığı 10 heykelciği, sigara paketi içerisinde kaçak olarak Türkiye\'ye getirdi. İngiltere\'den bir koleksiyonerin talip olduğu 10 heykelin mezata çıkarılacağını belirten Sıvış, 80 bin dolara alıcı bulmasını bekliyor.

Antalya\'da oturan heykeltıraş Sedat Sıvış, 1986 yılında işçi olarak Suudi Arabistan\'a gitti. Burada bir süre çalışan Sıvış, boş günlerinde Kızıldeniz\'e dalışlar yaptı. Kızıldeniz\'in dibindeki denizkestanelerinin aşırı büyük olduğunu fark eden Sıvış, birkaçını topladı. Kuruttuğu denizkestanelerinin dikenlerinden heykelcikler yapmaya karar veren Sıvış, ilk etapta dedesi Akif Sıvış, annesi Pakize Sıvış\'ın bir arkadaşı başta olmak üzere 10 kişinin minyatür heykelini yaptı.

SİGARA PAKETİNDE KAÇAK GETİRDİ

Suudi Arabistan\'da kaldığı 4 yıl süresince çeşitli heykelcikler yapan Sıvış, insan formu verdiği 10 heykelciği 1990 yılında Türkiye\'ye dönerken beraberinde getirmek istedi. Ancak Suudi Arabistan\'dan Türkiye\'ye geçerken gümrükte insan formu taşıyan heykelciklerin çıkışına izin verilmediğini öğrenen Sıvış, bunları getirmenin yollarını aradı. Suudi Arabistan\'daki arkadaşlarına da danışan Sedat Sıvış, her biri yaklaşık 8 santimetre olan 10 heykelciği sigara paketlerine yerleştirip kaçak olarak getirdi.

İNGİLTERE\'DEN KOLEKSİYONER TALİP OLDU

Sedat Sıvış, 28 yıl önce yaptığı heykelcikleri Muratpaşa ilçesindeki evinin baş köşesinde duran bir kutuda pamuğa sarılı şekilde saklıyor. Zaman zaman çıkardığı heykelciklerin bakımını yapan Sıvış, büyük özen gösterdiği koleksiyonunu satmaya karar verdi. Yurt dışında yaşayan bir arkadaşına bu durumdan söz eden Sıvış\'ın heykelciklerine, İngiltere\'den tanınmış bir koleksiyoner talip oldu. Heykelciklerin müzayedede sergileneceğini ve yüksek fiyatların konuşulacağını anlatan heykeltıraş Sedat Sıvış, \"Suudi Arabistan\'da insan figürü yapmak, işlemek yasaktı. Sigara paketleri içerisinde getirdim bunları. Heykelciklerim organiktir. Satmak istiyorum. İngiltere\'den bir mezat kuruluşu talip oldu. Önemli bir aile. Buradan elde ettiğim geliri de Adalya Vakfı\'na bağışlayacağım. 10 parçanın yaklaşık 80 bin dolara alıcı bulacağını tahmin ediyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI