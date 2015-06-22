'Sigara orman yangınına neden olur' diyen kanala RTÜK'ten 'sigara propagandası' cevabı

Adana TV'de yayınlanan, bir belgeselde orman yangınlarının en önemli nedenlerinden birinin sigara olduğu belirtildi. RTÜK kanala "Sigara propagandası yapılıyor" diye ceza kesti. Kanal mahkemeye başvurdu, RTÜK cezası kaldırıldı.

RTÜK, "orman yangınlarının sebebi sigaradır" diyen belgesele ceza kesti, kanal cezayı yargıya taşıdı.

Adana TV, 21 Nisan 2014 tarihinde “Yangın Fırtına” adıyla orman yangını konulu bir belgesel yayınladı. Avustralya’daki orman yangınlarının işlendiği belgeselde, orman yangınlarının nedenlerinden birinin de “sigara” olduğu vurgulanarak, sigara görüntüsüne yer verdi.

Ancak RTÜK, “Sigaranın reklamını yaptı” diyerek kanala 76 bin 142 lira para cezası verdi.

Kanal da RTÜK’ün bu cezasını yargıya taşıdı. Adana 5. Sulh Ceza Mahkemesi, “Orman yangınlarında sigaranın etkisini anlatan belgeselde sigara görüntüsü vermek kadar doğal bir şey olamaz” diyerek RTÜK’ün cezasını ortadan kaldırdı.

Mahkeme kararında, şunları belirtti:

“Yayında yer alan sigara görüntüleri dikkatlice izlendiğinde görüntülerle anlatılmak istenenin bir tane sigara rulosunun ister ihmalle isterse kasıtlı olarak onlarca yılda oluşan ormanların yok olmasına nasıl neden olabileceğini anlattığı görülecektir. Burada bu görüntülerin değişik şekillerde kapatılması halinde esas ulaşılmak istenen amaca ulaşılamayacaktır. Sigaraya özendirip özendirmeme ile ormanların korunması arasında izleyici açısından hangi hususun üstün tutulması gerektiği yayın saati ve filmin yayınlandığı dönem dikkate alındığında, ormanların korunmasının daha üstün tutulması gerektiği, zira ormanların korunmasının ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğu da izahtan varestedir.”