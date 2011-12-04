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Yaşam

'Sigara öldürür' Avrupa birincisi

Türkiye, sigaranın zararlarını anlatan 'sigara paketlemede' örnek ülke seçildi.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin tütün mamullerinde ‘paketleme ve etiketleme’ tedbirleri açısından Avrupa bölgesinde ‘en iyi uygulama’ ülkesi seçti.

Türkiye'nin, zararlı ürünlere karşı ‘en iyi uygulama ülkesi’ seçilmesinde, tütün mamülerinin kullanım alanları ve satışıyla ilgili yapılan yasal düzenlemeler de etkili oldu. 

En iyi paket Türkiye'de

Yeni düzenlemeler sayesinde, perakende satış noktalarında, tütün mamullerinin görünür şekilde raflarda tutulması yasaklandı. Bu uygulamayla sigara reklamı ve tanıtımının önüne geçilmesi hedefleniyordu.

Ayrıca, diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirlikleri de 2 yılda sigarayla mücadelede çok önemli bir ilerleme sağlanmasına katkı sağladı.


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