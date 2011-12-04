'Sigara öldürür' Avrupa birincisi

T24

Türkiye'nin, zararlı ürünlere karşı ‘en iyi uygulama ülkesi’ seçilmesinde, tütün mamülerinin kullanım alanları ve satışıyla ilgili yapılan yasal düzenlemeler de etkili oldu.Yeni düzenlemeler sayesinde, perakende satış noktalarında, tütün mamullerinin görünür şekilde raflarda tutulması yasaklandı. Bu uygulamayla sigara reklamı ve tanıtımının önüne geçilmesi hedefleniyordu.Ayrıca, diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirlikleri de 2 yılda sigarayla mücadelede çok önemli bir ilerleme sağlanmasına katkı sağladı.