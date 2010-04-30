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Sağlık

Sigara nasıl görünmemize neden olur?

Sigara, özellikle kadınlarda deri yaşlanmasını arttırıyor. İçilen sigara sayısı arttıkça kırışıklık, derinin matlaşması ve grileşmesi de daha fazl

30 Nisan 2010 03:00

T24- Sigara, yüzde 1-4 arasında nikotin içeren tütün yapraklarının içine katkı maddeleri katılarak işlenmesi ile içime hazır hale getirilen bir ürün. Tütün yakıldığında havaya binlerce gaz ve partikül yayılır. Yayılan partiküller; benzen, benzoprinler ve katran, gazlar ise; karbon monoksit, amonyak, dimetilnitrozamin, formaldehit, hidrojen siyanid ve akrolindir. Bu maddelerden 60’ının kanser yaptığı biliniyor. 


Katran, sigara içen kişinin parmaklarının ve dişlerinin sararmasına yol açtığı gibi akciğer kanserinin de en önemli nedenleri arasında bulunuyor. Karbon monoksitin, egzoz gazında da bulunan ve kanın oksijen taşımasını bozan bir madde olduğunu hatırlatan Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Buket Pençe, "Sigara bağımlılığının nedeni ise eroin ve kokain kadar bağımlılık yapıcı etkisi bulunan nikotindir" diyor.


Sigara akciğer dışında ağız ve boğaz, mesane ve böbrek, pankreas, meme, mide, karaciğer, barsak, rahim ağzı ve kan kanserlerinin de oluşumuna neden olabiliyor. Ayrıca kalp ve damar hastalıkları, felçler, kısırlık, şeker hastalığı ve mide ülseri oluşumunda da rol oynuyor.


CİLTTEKİ ELASTİK LİFLERİ KALINLAŞTIRIP, PARÇALIYOR

Dr. Pençe'ye göre kişiye bakıldığında ilk olarak görülen ve en büyük organ olan deride de sigaranın pek çok zararlı etkileri bulunduğunu belirtiyor ve sigaranın fiziksel görünüm üzerindeki etkilerini anlatıyor

"Öncelikle sigara içmek, özellikle kadınlarda deri yaşlanmasını artırır. Yılda içilen sigara sayısı arttıkça kırışıklık ve derinin matlaşması ve grileşmesi de artar. Elastik lifler uzun süre güneşte kalınmış gibi kalınlaşır, parçalanır. Hatta bu etkiler güneşin etkilediği deri seviyesinden daha derinlerde olur. Bunun nedeni ise sigara içenlerde deri damarlarının daralması, sigaranın A vitamini düzeyini azaltması ve DNA yani hücre hasarını artırmasıdır. Ayrıca sigara derinin neminin azalmasına neden olarak incelip yaşlanmasına da neden olur. Sigara içenlerde yara iyileşmesi bozulur, deri kanseri riski 2 kat artar. Sigara da güneş gibi derinin hücrelerinin genetiğini bozarak kanser hücresine dönüşmelerine yol açar. İçilen sigara miktarı arttıkça kanser riski de artar.


SEDEF VE LUPUSUN GÖRÜLME ORANINI ARTIRIYOR

Sigara içenlerde ağız içinde ve genital bölgede bazen renk koyuluğu oluşur. Çünkü tütünün içindeki maddeler melanin yapımını uyarırlar. Sigarayı bırakınca ise bu koyuluk açılır. Ayrıca tütün ağız içinde kanser riski oluşturur. Sigara içmek kalp damarlarının kireçlenerek tıkanmasına neden olduğu gibi ayak damarlarının tıkanmasına, ayak parmaklarının beslenememesine, zamanla ayaklarda yara oluşumu ve hatta parmakların kaybedilmesine neden olabilir."


"Deriye yapılacak tüm operasyonlardan önce sigaranın damarları daralttığı, yara iyileşmesini bozduğu, deri onarımının zorlaşacağı ve komplikasyon riskinin artacağı hastaya anlatılarak operasyon öncesi ve sonrasında en az 1’er hafta sigara bıraktırılmalıdır" diyen Dr. Buket Pençe, nikotin bantları ve cikletlerinin de aynı etkiyi yaptığını söylüyor.


Dr. Pençe, "Ayrıca sigara içenlerde bakterilerle savaşan hücreler (lökositler) güçsüzleştikleri için büyük çıbanlar görülebilmekte, sedef ve lupus gibi cilt hastalıkları daha sık oluşmaktadır. Daha çok sayıda sigara içenlerde risk atmakta ve tedaviye alınan cevap ise azalmaktadır" diye konuşuyor.

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