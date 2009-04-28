Sigara mesane kanseri riskini tetikliyor

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Talat Yurdakul, sigaranın, idrar torbası (Mesane) kanserini tetiklediğini söyledi.



Prof. Dr. Yurdakul, idrar torbası kanserinin, sık rastlanan akciğer, kalın bağırsak ve prostat kanserinden sonra 4'üncü sırada yer alan kanser türü olduğunu bildirdi. İdrar torbası kanserinin erkeklerde, kadınlara oranla 3 kata daha sık görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Yurdakul, şunları söyledi:



``Erkeklerde görülen mesane tümörlerinin yarısı, kadınlarda görülen mesane tümörlerinin de 3'te 1'i, sigara içimi ile ilgilidir. Ülkemizde, sigara içenlerin oranı yüksektir. Bu oranı göz önüne aldığımızda, mesane tümörü sıklığının, batıya göre daha fazla olacağı açıktır. Sigara içmek, idrarda bir takım naftilaminler gibi kimyasal kanserojenlerin atılmasına neden olur. İdrar yolları, bu kanserojenle, uzun yıllar tahrişe maruz kalarak tümör oluşur. İdrar, en fazla mesanede bekler. Dolayısıyla kanserojen maddede en fazla idrar torbasında yer alır.''



Prof. Dr. Talat Yurdakul, sigara içmeye başlayan kişide mesane kanserinin en az 10 yıl sonra görülmeye başladığına dikkat çekti. Prof. Dr. Yurdakul, ``Sigarının bırakılması, mesanedeki tümörlerin görülme sıklığını 4'te 1 oranında azaltmakla birlikte, tamamen sıfıra indirmez. Sigara kullanmayanlarla eşit orana gelinmesi içinde sigarayı bırakmadan itibaren en az 20 yıl geçmesi gerekir. Sigara içenlerde mesane kanseri yakalanma oranı, sigara içmeyenlere oranla 4 kat fazladır'' dedi.



İdrar torbası kanserinin belirtilerini anlatan Prof. Dr. Yurdakul, şu bilgileri verdi:



``İdrardan kan gelmesi mesane kanserinin belirtisidir. İdrarda kanama gözle görülür şekilde de meydana gelebilir. Ağrısız ve pıhtılıdır. İdrarın başı veya sonunda olabileceği gibi idrar boyunca da olabilir. Kanama gözle görülmeye bilirde. Sadece idrar tahlili sonucunda da ortaya çıkabilir. 40 yaşını geçmiş sigara tiryakisi erkeklerde böyle kanamalar geldiğinde hemen hekime başvurulmadır. Taş düşürme veya iltihap gibi yorumlar yaparak hekime başvurmamak yanlıştır. Erken tanı konursa, tedavisinden de o kadar olumlu sonuç alınır.''



Prof. Dr. Talat Yurdakul, ABD'de 2000 yılında 54 bin mesane kanseri hastasının olduğunu ve 12 bin kadarının kanser sonucu öldüğünü söyledi.



(DHA)

