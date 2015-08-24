Sigara kullanma miktarınız, bıraktıktan sonra kaç kilo alacağınızı da belirliyor

Sigara bırakmanın insanların bel bölgesi üzerinde meydana getirmesi muhtemel olumsuz etkileri göz önüne alarak, birçok insanın bu ölümcül alışkanlıktan vazgeçmeyi ertelemek vücudunuza yapabileceğiniz en kötü şeylerden birisidir.

Söylentilerin dışında, sigarayı bırakmanın hemen ardından meydana gelen kilo alımı; klasik bir şehir efsanesi değil aksine gerçek bir durum. Amerika’daki Penn State University’den araştırmacılar; sigarayı bırakan insanlardaki alınan kilo miktarının, bu insanların sigara kullandıkları dönemde hangi sıklıkta sigara kullandıklarıyla ilişkili olduğu bulgusuna ulaştılar. Başka bir ifadeyle; çok sigara kullananlar sigarayı bıraktıklarında daha fazla kilo alıyorlar.

Çalışmada, kişisel faktörlerin sigarayı bırakanlarda meydana gelen kilo alımına ne gibi katkılar sağladığını ortaya çıkarmak için araştırmacılar; Amerika’daki National Health and Nutrition Examination Survey ‘e katılan 12.000’den fazla insandan elde edilen verilere odaklandılar. International Journal of Obesity ‘de yayımlanan makalede; 10 yılı aşkın bir süredir, sigara kullanmaya devam edenler, bırakmış olanlar ve sigara içmeyenlerdeki kilo alımına bakıldı. 10 yılın ardından, ortalama kilonun bütün gruplar için arttığı görüldü.

Bu duruma dair araştırmacılar; insanların zamanla kilo alma eğiliminde olduklarını ve çalışmaya katılan herkesin kilo aldığını söylüyorlar. Araştırmada, sigara kullanmayanların 10 yılda yaklaşık 450 gram kilo aldıkları görüldü.

Günde 15 sigaradan daha az sigara kullananlarda, sigara kullanmaya devam edenler ve bırakmış olanlar arasında kilo alımı anlamında bir fark görülmedi. Bu durum ortalama seviyede sigara kullananların kilo alımlarına dair güzel bir haber olarak değerlendirilebilir, yani uzun vadede; sigarayı bırakmanın bu insanların kiloları üzerinde büyük bir etkisi yok.

Fakat aşırı derecede sigara içen ve sonrasında bırakanlar için ya da sigarayı bırakmadan önce hali hazırda aşırı kilolu olanlar için; sonuçlar pek iç açıcı değil. Günde 25 sigaradan fazla sigara içen insanlar için –ya da sigarayı bırakmadan önce vücut kütle endeksi 30 olan veya daha fazla olanlar için– 10 yılı aşkın bir süreçteki kilo alımı dikkate değer bir biçimde arttı. Aşırı derecede sigara içmiş ve bırakmış olanlar 10 yıllık periyodu aşan bir süreçte 10.4 kg alırken, hali hazırda aşırı kilolu olup da sigarayı bırakmış olanlar ise 7.2 kg aldılar.

Araştırmacılar; alınan kilo miktarının çok görülebileceğini ancak tek başına sigarayı bırakmanın bile insanların sağlıkları için yapabilecekleri en iyi şey olduğunun akıldan çıkarılmaması gerektiğini vurguluyorlar.

Çalışmanın yürütücülerinden Susan Veldheer:

“Aşırı derecede sigara içenlerin ve hali hazırda aşırı kilolu olup sigara içenlerin; sigarayı bırakma üzerine çalışma yapmalarının yanı sıra kilolarını kontrol edebilme açısından sağlıklı yaşam biçimlerine yönelik de değişiklikler yapmaları iyi olabilir” diyor.