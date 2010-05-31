Sigara kullanımı yüzde 25 düştü

T24-



Dağlı, Türkiye'de sigara ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) olarak kendilerine belirli hedefler koyduklarını belirten Dağlı, özellikle kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda önemli bir başarı yakaladıklarını kaydetti.





Kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağının başladığı 19 Temmuz'dan ve yıl başında yapılan zamlar nedeniyle sigara kullanımının yüzde 25 civarında düştüğünü anlatan Dağlı, ''Resimli uyarılardan da yüzde 5 düşüş bekliyoruz. 10 yıl içinde Türkler şimdi içtiklerinin yarısı kadar sigara içmeyecek'' dedi.





Türkiye'nin en büyük zafiyetinin satış noktalarında yapılan reklamlar olduğunu belirten Dağlı, yeni hedeflerinin ise bunları önlemek olduğunu söyledi.





PARILTILI REKLAMLAR





Firmaların özellikle satış noktalarında ''parıltı reklamlar'' ile sigara kullanımını cazip hale getirdiklerini ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:





''Reklam yasaklarının çok iyi uygulanması gerek. Firmalar promosyon ve reklam yapamamalı. Kanunda var ancak kaçak yapıyorlar, sigara reklamlarını satış noktalarında yapıyorlar. Türkiye'nin en büyük zafiyeti satış alanlarındaki reklam, giriyorsun bakkala pırıl pırıl bir raf. O reklamları kaldıracağız. TAPDK'da sigara endüstrisini çok memnun eden bir yönetmelik var, onun çok doğru çıkması lazım ve onun için uğraşacağız. Satış noktalarında tam karartma olması lazım. Yurt dışında sigara tezgah altında alınıp veriliyor. Türkiye'de de parıltılı raflardan inip, tezgah altına inecek, müşterinin gözüne batmayacak.''





Türkiye'de sigaradan alınan verginin yüksek olduğu yönünde yaygın bir inanış olduğunu belirten Dağlı, ''Bu yanlış. Avrupa'ya baktığımızda vergi yüksek. Yüzde 70 vergi doğru ama paketi 1 dolar yaparsan vergide bir şey yapmıyor. Aynı paket Avrupa'da 6-7 Avro'ya satılıyor, dünyada böyle bir şey yok, Türkiye'de onda biri fiyata satılıyor'' dedi.





Dağlı, kullanımın düşmesi için fiyatların yükselmesi, vergilerin artırılması ve etkin denetim gibi unsurların da şart olduğunu sözlerine ekledi.





TÜRKİYE SİGARAYA YILDA 15 MİLYAR DOLAR HARCIYOR





Yeşim Sert Karaaslan - Sigarasız bir dünya için bir çok ülkede yürütülen kampanyalara rağmen, bugün hala dünya genelinde sigaraya yılda 400 milyar dolar harcanıyor. Yılda 600 milyar dolar da sigaranın neden olduğu hastalıkların tedavisi için kullanılıyor.





Yeşilay'ın verilerine göre Türkiye'de de bir yıl içinde sigaraya 15 milyar dolar harcanıyor.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sefa Saygılı, 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaraya harcanan paranın yatırıma yönlendirildiğinde dünyanın hiçbir yerinde işsizlik sorunu kalmayacağını savundu. Saygılı, böylece bireylerin başta kanser ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok öldürücü hastalığa yakalanma riskinden kurtulabileceğini söyledi.





Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 11'e düştüğünü iddia eden Saygılı, erkeklerin kızlardan 2 kat daha fazla sigara kullandıklarını, sosyo-ekonomik durumu düşük olan gruplarda sigara kullanımının daha sık görüldüğünü belirtti.





Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) verilerine göre de sigara tüketimi, dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada bulunuyor ve her 10 erişkinden birisi bu nedenle yaşamını yitiriyor.