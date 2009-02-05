Sigara kitle imha silahı gibi

Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Şahin, en ucuz kitle imha silahının sigara olduğunu söyledi.



Ünal, SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sigara ve Kanser" konulu panelde, sigaranın zararları konusunda bilgi verdi. Binlerce kimyasal madde içeren sigaranın her dozunun zararlı olduğunun altını çizen Şahin, sigarayı bağımlılığı yüksek ölümcül bir hastalık olarak nitelendirdi.



Şahin, şunları söyledi:



"Sigara, dünyanın en güçlü endüstrisi tarafından saldırgan reklam ve promosyon taktikleri ile satılır. En ucuz kitle imha silahı sigaradır. Sigara içen kişinin beyni nikotinle uyuşur. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada en büyük sağlık sorunu sigaraya bağlı hastalıklardır. Sigara bağımlılığı yüksek ölümcül bir hastalıktır. Sigara içmek sanıldığı gibi sosyal bir davranış değil madde bağımlılığıdır."



SDÜ Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Doktor Önder Öztürk de, sigara ve tütün kullanımı hakkında bilgi verdi. Dünyada sigara içme alışkanlığının her yıl ortalama yüzde 7,1'lik artış gösterdiğine işaret eden Öztürk, Türkiye'de de sigara kullanımının hızla arttığını belirtti. Öztürk, meslek gruplarına göre ise en fazla sigarayı gazeteciler ile doktorların içtiğini sözlerine ekledi.



(AA)

