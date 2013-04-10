Sigara kırık iyileşmesini geciktiriyor

ABD'de yapılan araştırma, sigara içmenin kırıkların iyileşme sürecini ortalama 6 hafta uzattığını gösterdi.

Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, sigara içmeyenlerde iyileşme süresi ortalama 24,1 hafta iken, bu ortalama sigara içenlerde n 6 hafta uzuyor. Kaval kemiğinin iyileşmesi ise sigara içmeyenlerde 25,1, sigara içenlerde 32,1 hafta alıyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, 1457'si sigara içen, kaval, kalça, kol kemiği ya da ayak bileği kırılan ve farklı yöntemlerle tedavi gören 6 bin 480 hastayı kapsayan 20 kadar araştırma sonucunu göre, sigara içenlerde ameliyat sonrası komplikasyon riski de artıyor.

Araştırmacılar, sigara içmenin daha fazla karbonmonoksite maruz kalmaya, bunun da dokuların yeterince oksijen alamamasına neden olduğuna dikkati çekerken, nikotinin ise hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteinin (kolajen) üretiminin azalmasına yol açtığını ifade etti.