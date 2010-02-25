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Yaşam

Sigara karşıtı afiş seksi bulundu

Fransa'da sigara karşıtı bir reklam seksi olduğu gerekçesiyle tartışma yarattı.

25 Şubat 2010 02:00

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Fransa'da sigara karşıtı bir reklam tartışma yarattı. Bu hafta başı piyasaya çıkan ilanlarda takım elbiseli yaşlı bir adam ağzında sigara olan bir gencin başına elini koymuş olarak görünüyor. Reklam sloganı ise "Sigara içmek tütünün kölesi olmak demektir."

  Kampanyayı yapan "Droits des Non-Fumeurs" (Sigara içmeyenlerin Hakları) örgütü ise posterlerin cinsel istismar ya da tecavüz göstermediği, fakat şok etkisi yaratmayı amaçladığını belirtti. Örgüte göre, reklam aslında bağımlılık ve itaat anlamına gelen sigarayı bir özgürlük sembolü olarak gören gençleri hedef alıyor ve bu anlamda 'çarpıcı' olması gerekiyor.  Gazetelerde yayınlanacak ve barlara asılacak olan reklam şimdiden büyük tartışmalara neden oldu.

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