Sigara- kahvaltı yasağına uymayan uyarılacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, personelin mesai saatlerinde kahvaltı yapması ve sigara içmesiyle ilgili çıkışının ardından bu konuyla ilgili birkaç fotoğrafın kendisine geldiğini belirterek, \"Esas amacım, ceza vermek değil; kamuda verimliliği artırmak. Uyaracağız, mesailerini millet için harcaması noktasında uyaracağız. Buna rağmen ısrar eden varsa gereğini yapacağız\" dedi.

Kamu personelinin mesai saatlerinde kahvaltı yapması ve sigara içmeye çıkmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine özel açıklama yapan Vali Karaloğlu, aslolanın, kamuda verimlilik olduğunu vurguladı. Karaloğlu, verimliliğin sadece kamuda değil; bütün Türkiye\'de artırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Biz eğer Türkiye\'de kamudan başlayarak verimliliği artıramazsak Türkiye\'yi bir level yukarıya taşıyamayız. Onun için de kamu kurumlarında çalışan arkadaşlar, herkes, ben de dahil olmak üzere mesaimizi daha verimli kullanmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın en son bir genelgesi oldu bütün kurumlara. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız diyor ki \'Biz yeni bir sisteme geçtik, başkanlık sistemine geçiş sebebimiz devlette hizmetin hızını artırmak, vatandaşa bunu hissettirmek, vatandaşa, bugün git yarın gel, anlayışından vazgeçin\' talimatı var. Bunu nasıl yapacağız? Kamu kurumlarında ancak verimliliği artırırsak bunu sağlayacağız.\"

\'8 SAATİN HER DAKİKASINI MİLLET İÇİN KULLANMAK ZORUNDAYIZ\'

Verimliliğin nasıl artırılacağını da anlatan Karaloğlu, \"Mesain kaç saat? 8 saat. 8 saatin her dakikasını hizmet için, vatandaşın hizmetine kullanmak zorundayız hepimiz. Bütün kamu görevlileri, sadece memurlar demiyorum, kendime de söylüyorum. Mesain 08.30\'da başlıyor, mesain hangi dakikada başlıyorsa ondan sonrasını özel ihtiyaçların için kullanamazsın. Kahvaltını yapamazsın o saatte. Ondan önce daireye geliyorsan örneğin; 07.00\'de çocuğunu okula bıraktın kahvaltı yapamadın, dairene geldin, mesain başlayacağı dakikaya kadar kahvaltını yap, ondan ben memnun olurum. Ama mesai dakikan başladığında hala kahvaltıya devam ediyorsan sen milletin zamanını kendin için harcıyorsun demektir. Buna hakkınız yok, hiçbirimizin yok. Ne özel sektördeki arkadaşın var ne kamudaki arkadaşın var\" diye konuştu.

\'ORTA ÖLÇEKLİ ÖZEL SEKTÖRÜN DE PROBLEMİYMİŞ\'

Türkiye\'de verimliliğin sadece kamunun problemi olmadığını belirten Karaloğlu, \"Ben konuştuktan sonra zannettim ki sadece kamuda bu problem var. Gördüm ki özel sektörden de çok ciddi olumlu tepkiler aldım. \'Sayın valim; Allah razı olsun biz de aynı problemleri yaşıyoruz, biz de personele bunu anlatmakta zorlanıyorduk. Bize çok ciddi bir destek verdiniz\' diyenler oldu. Özel sektörden arkadaşlar bunları söyledi, büyük kurumsal şirketleri ayırıyorum. Türkiye\'de orta ölçekli özel sektörün de problemiymiş bu kahvaltı ve kafasına estiğinde insanların kendisine sigara molası vermesi. Hiçbirimiz İstanbul\'dan uçağa binip New York\'a giderken 12 saat içinde kafamız estiğinde uçakta sigara içebiliyor muyuz? Niye? İçmememiz gerektiği için içmiyoruz. Mesai saati de öyle bir şeydir. Oradaki zamanı millete harcamak durumundasınız\" dedi.

\'DERDİMİZ VERİMLİLİK\'

Sigara içmenin keyfi olduğunu dile getiren Karaloğlu, \"Milletin zamanından alarak keyfi ihtiyacını gideremezsin. Bekleyeceksin, sabredeceksin, öğle teneffüsünde bu ihtiyacını gidereceksin. Dediğim şey buydu ve Türkiye\'den de müthiş bir geri dönüş oldu. Hem yazılı- görsel medyada hem sosyal medyada sadece benim problemim, diye zannettiğim problem aslında çok birikmiş. Herkesin muzdarip olduğu bir yaraya parmak basmış olduğumu gördüm. Bunu Türkiye\'nin çözmesi lazım, \'Bu memurlar ihbar edilsin\' gibi bir şey değil; öyle bir derdimiz yok bizim. Derdimiz verimlilik, verimliliği artırmaya çalışıyoruz. Bunu anlayan arkadaşların da bize anlayışla yaklaşması lazım. Yani gerçekten bunu alışkanlık haline getirenler var\" diye konuştu.

Bazı dairelere gidildiğinde 6 masadan 3\'ünün dolu, 3\'ünün boş görüldüğünü kaydeden Karaloğlu, şunları söyledi:

\"3 kişi çalışıyor, diğer 3\'ü yok. Niye yok,? Sigara içmeye gitti, bilmem ne ihtiyacını gidermeye gitti. Gitmeyen, sigara içmeyen arkadaşa haksızlık olmuyor mu? Sigara içen adam her yarım saatte, 40 dakikada bir kendisine mola veriyor, kapalı mekanda sigara içemediğinden dışarı çıkıyor. İçmeyen hiç kalkmadığı için o daha çok çalışmış oluyor. Burada aynı zamanda adaletsizlik de var. Bu söylediğimiz çalışanlar arasında adaleti de sağlamış olacak. Bunun üzerinde hassasiyetle durmamız lazım. Burada aslolan bunu yapanları yakalayalım, cezalandırılalım değil, aslolan verimliliği artıralım, kamuda verimliliği artıralım, Türkiye\'yi bir adım daha ileriye taşıyalım, derdimiz odur.\"

İNTERNET OYUNLARI İÇİN UYARI

Kamu personelini kahvaltı ve sigara gibi internet oyunları konusunda da uyaran Karaloğlu, \"Eğer bir memur sigara içmiyor, oturuyor, mesaisinin yarısını eğer internette chat’leşerek veya internet oyunları oynayarak geçiriyorsa arkadaşlar; bu kul hakkıdır, milletin hakkıdır, kamu hakkıdır. Buna herkesin dikkat etmesi lazım. Hangi anlayışla bir adam mesaide masa başında bilgisayar üzerinde oyun oynayarak geçirir. Eğer bunu benim oraya koymuş olduğum yönetici arkadaş denetleyip engel olamıyorsa bizim yönetici problemimiz de var demektir\" diye konuştu.

\'FOTOĞRAFLI İHBARLAR GELDİ\'

Açıklamaları sonrası mesai saatlerinde kahvaltı yapan veya dışarı çıkıp sigara içenlerle ilgili fotoğraflı birkaç ihbarın geldiğini de belirten Vali Karaloğlu, bu kişilerin öncelikle uyarılacağını söyledi. Esas amacın, ceza vermek olmadığını kaydeden Karaloğlu, \"Ben verimliliğin derdindeyim. Ama bu arkadaşlardan ısrarla bu huylarına devam etmek isteyen varsa gereği yapılır. Ama esas amacım ceza vermek değil, kamuda verimliliği artırmak. Uyaracağız, bunları mesailerini millet için harcaması noktasında uyaracağız. Buna rağmen ısrar eden varsa gereğini yapacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI