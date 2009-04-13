Sigara kadınlarda mesane kanserini tetikliyor

Erkeklerde görülme sıklığı 100 binde 10'u geçen mesane kanserinin, kadınlarda 100 binde 3 seviyesine ulaştığı bildirildi.



Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimi ve Ulusal Kanser Danışma Kurulu Üyesi Uzman Dr. Fevzi Harorlu, yaptığı açıklamada, dünyada ölüm oranlarında kalp-damar hastalıklarının ilk sırada geldiğini, bunu kanserin izlediğini söyledi.



Türkiye'de yılda 120-130 bin kişinin kansere yakalandığını, bunların yaklaşık 60 bininin hayatını kaybettiğini belirten Harorlu, aslında önlenebilir bir hastalık olan kanserde, tedavi oranlarının yüzde 75'lere ulaştığını kaydetti.



Harorlu, kanserden korunmanın 5 ana yolu olduğunu ifade ederek, "Sigaradan uzak durmak ilk sırada geliyor. İkincisi, dengeli beslenme ve ardından yeterli fiziksel aktivite. Dördüncü yol Hepatit B aşısını mutlaka yaptırmak. Son olarak da özellikle yaz aylarında güneş ışınlarından korunmak geliyor" dedi.



Kanserde erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Harorlu, özellikle rahim ağzı kanserinde henüz hücre bozulması aşamasında tümör oluşmadan tanının konulabildiğini, artık meme ya da rahmin alınmasını kabullenemediklerini ifade etti.



Türkiye'de erkek ve kadınlarda görülen kanser türleri başında, akciğer kanserinin geldiğine dikkati çeken Harorlu, şunları söyledi:



"Bu türün Türkiye'de görülme sıklığı yüz binde 29 olarak biliniyor. Erkeklerde ilk sırada gelen akciğer kanserini, görülme sıklığı açısından mide, mesane, bağırsak ve prostat izliyor. Kadınlarda ise sıralama meme, bağırsak, mide, yumurtalık ve rahim ağzı şeklinde. Bütün bu kanser türlerine yol açan etkenlerin başında sigara geliyor. Ardından aşırı yağlı beslenme ve hareketsizlik etkili oluyor. Son yıllara bakıldığında kadınlarda mesane kanserinde artış görülüyor. Daha önce erkeklerde görülme sıklığı, kadınlara göre 7 kat fazlaydı. Şimdilerde erkeklerde ortaya çıkma sıklığı yüz binde 10'u geçerken, kadınlarda yüz binde 3'e ulaştı. Daha önce kadınlarda mesane kanseri bu kadar çok görülmüyordu."



Son yıllarda görülen bu artışın başlıca nedeninin, kadınların sigara içme oranının yükselmesine bağlandığını bildiren Harorlu, şöyle devam etti:



"Yani sigara, sadece akciğer kanserine yol açmıyor. Mesane kanserinde bile etkili olabildiği belirtiliyor. Türkiye'de, 20 bin kanserlinin ölümünden tütün sorumlu tutuluyor. Mesane kanserinde, aşırı yağlı yiyecekler, katkılı gıdalar da etkili. Korunmanın 5 ana yolu uygulandığında, ölen 60 kişiden yarısı kurtarılabilir."



(AA)

