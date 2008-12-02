Sigara kadının ömründen 14,5 yıl çalıyor

Amerika'daki her beş kadından biri sigara içtiği belirtilen raporda, Amerika'daki yaklaşık 438 bin kadın ve erkeğin aktif ve pasif sigara içmesinden dolayı erken öldüğü açıklandı. Buna ilaveten 8,6 milyon insanda sigaraya bağlı ciddi hastalıkların oluştuğu kaydedildi.Kolejde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Sharon Phelan, "Sigara içmek kadınların yaşam sürelerini ortalama 14,5 yıl azaltıyor. Sigaranın kadınlar üzerindeki kanıtlanmış hasar verici etkileri çok kapsamlı. Sigara, vücuttaki neredeyse her organı olumsuz etkileyen zararlı bir alışkanlık" dedi.Raporda, kadınların diğer kanser türlerinden çok akciğer kanserinden öldüğü belirtiliyor. Amerika'da akciğer kanserinden ölen kadınların sayısı geçen yüzyılın ortalarından beri 6 kat arttı. Sigara içmek, ağız, göğüs, gırtlak, yemek borusu, pankreas, böbrek, mesane, rahim ve serviks kanseri gibi diğer kanser türlerine yakalanma riskini de artıyor. Sigara içmeyen kadınlara oranla içenlerde koroner kalp hastalığı riski ikiye katlanırken, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişme riski ise 10 kat daha fazla artıyor.Sigara içmeyen kadınlarla karşılaştırılınca, kadınlarda belirtilen şu hastalıkların ve olumsuz durumların gelişme riski çok yüksek: "Bronşit, katarakt, erken menopoz, amfizem, dişeti hastalığı, menopozdan sonra düşük kemik yoğunluğu, osteoporoz, cildin erken yaşlanması, romatoid artrit, diş kaybı."Sigara içen kadın hamile kaldığı zaman, erken doğum yapma, düşük kilolu bebek, akciğer fonksiyonu zayıf, bronşitli ve astımlı bebek dünyaya getirme gibi yüksek riskler taşıyor. Sigara içen kadınların vücudundaki zararlı kimyasallar anne sütüne de geçiyor. Doğum kontrol hapı alan 35 yaşını geçmiş bir kadın aynı zamanda sigara da içiyorsa öldürücü kan pıhtılaşmasının gelişmesi riski çok yüksek oluyor. .Dr. Phelan, "Hamile kadınlar kesinlikle sigara içmemeli. Bebek doğduktan sonra evde sigara içilmesine izin verilmemeli. Maalesef, biz bebeklerin ve çocukların yetişkinlerden, anne-babalarından, bakıcılarından ve diğer aile fertlerinden daha fazla dolaylı olarak sigaraya maruz kaldığını biliyoruz" dedi.Annesi hamileliği boyunca sigara içen bebekte, ani bebek ölümü sendromu görülme riski artıyor.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Amerika'daki 18 yaşından küçük 300 bin çocuğun pasif içici olmasından dolayı solunum yolları enfeksiyonu geçirdiğini hesaplıyor. Pasif içicilik bebeklerde astım ataklarına, kulak sorunlarına ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açıyor.Genç içicilerin dörtte biri büyüdüklerinde de düzenli olarak sigara içmeye devam ediyorlar. Kız lise öğrencilerinin dörtte biri ve ortaokul kızlarından onda biri düzenli olarak sigara içiyor. ACOG'un raporunda, sigara içen gençlerin benzer şekilde cinsel aktivite, alkol ve yasadışı ilaç tüketiminde risk taşıdıkları açıklanıyor.Dr. Phelan, "Sigara içmeyi bıraktıktan sonra, kalp ritmi ve kan basıncı oranı sağlıklı seviyelere iniyor, kişinin nefes alıp vermesi, dolaşım sistemi, koku ve tat alma hisleri gelişiyor. Kalp krizi riski sigarayı bıraktığı ilk yıl yüzde 50'ye kadar düşüyor. Bazı kanserlerin gelişme riski, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıklar birkaç yıl içinde hiç sigara içmeyenlerin oranı kadar azalıyor" dedi.Doktorlar, sigarayı bırakmak isteyenlere nikotinin yerine geçebilecek ürünler(yama, sakız, burun spreyleri, vb) öneriyorlar. Aynı zamanda sigarayı bırakmaya yardımcı ilaçlar yazabiliyorlar.