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Sağlık

Sigara, kadın ölümlerini yüzde 25 artırdı

New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçları, kadınlar arasında sigaraya bağlı ölüm olaylarının erkeklerdekine yetiştiğini gösteriyor

24 Ocak 2013 17:14

Yeni bir araştırmaya göre, sigara ile bağlantılı hastalıklardan ölen kadınların sayısı 1960'lı yıllara göre büyük bir artış gösterdi.

Akciğer kanserinin yaygınlaşmasında alışkanlıkların değişmesi ve sigaraya daha küçük yaşlarda başlanmasının etkili olduğu sanılıyor.

New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçları, kadınlar arasında sigaraya bağlı ölüm olaylarının erkeklerdekine yetiştiğini gösteriyor.

ABD'deki araştırmada iki milyonu aşkın kadının durumu incelendi. 1950 ve 60'lı yıllarda sigara tiryakisi kadınların akciğer kanserinden ölme riski hiç sigara içmeyenlerden üç kat daha fazlaydı.

2000-2010 yılları arasındaki kayıtlara göre ise bugün bu risk 25 kat daha fazla. Kadınlardaki risk oranı bu nedenle 1980'lerde aynı düzeye ulaşan erkekleri yakalamış durumda.

Araştırmacılardan Dr. Michael Thun, kadınların daha çok katran ve nikotin oranı düşük hafif sigaraları tercih etmelerine rağmen riskin arttığını belirtti.

Geçen yıl yayınlanan araştımalar, ömür boyu sigara içen kadınların hiç içmeyenlerden on yıl önce öldüğünü göstermişti. Ancak 30 yaşına kadar bırakanların sigaradan ölüm riski yok denecek kadar azalıyor, 40 yaşına kadar bırakanların ömrü ise bir yıl kısalıyor. Oxford Üniversitesi'nden Prof Sir Richard Peto, "kadınlar erkekler gibi sigara içerlerse, erkekler gibi de ölürler" diyor.


James Gallagher - BBC Sağlık muhabiri

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