-SİGARA KAÇAKÇILIĞINDA ARTIŞ ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Gelir İdaresi Başkanlığının alkollü içki ve tütün mamulü denetimleri, sigara kaçakçılığında büyük bir artış olduğunu gözler önüne serdi. İdarenin tespit ettiği bandrolsüz sigara miktarı son 1 yılda ikiye katlandı. Bandrollü Ürün İzleme Sistemi uygulaması çerçevesinde 2009 yılında ayda ortalama 930, 2010 yılında da ayda ortalama 994 personel saha denetimlerine katıldı. Bu kapsamda 2009 yılında 197 bin 544, 2010 yılında da 279 bin 999 mükellef nezdinde saha denetimi gerçekleştirildi. Saha denetimlerinin 2009 yılında 112 bin 254'ünde, 2010 yılında ise 143 bin 123'ünde mükellefler mobil denetim cihazlarıyla denetime tabi tutuldu. Denetimlerde 2009 yılında 1 milyon 14 bin 146, 2010 yılında ise 3 milyon 897 bin 548 ürün incelemeye alındı. -BANDROLSÜZ ÜRÜNLERDE BÜYÜK ARTIŞ- Gelir İdaresi Başkanlığının 2009 yılındaki denetimlerinde 448 bin 92 bandrolsüz sigara tespit edilirken, çok büyük bölümü yurda kaçak yollarla sokulan bu sigaralara el konuldu. Saha denetimleri, 2010 yılında ele geçirilen bandrolsüz sigara miktarının bir önceki yıla göre 3'e katlandığını ortaya koydu. Tespiti yapılan bandrolsüz sigara miktarı, geçen yıl 959 bin 486 olarak belirlendi. 2009 yılında 651 niteliğe uygun olmayan ürün bulunurken, bu sayı 2010 yılında 561 oldu. Taklit bandrollü ürün miktarı da geçen yıl 1215 olarak saptandı. -ALKOLLÜ İÇKİ DENETİMLERİ- Saha denetimlerinde bandrolü bulunmayan alkollü içki miktarında da yüzde 63 artış olduğu görüldü. 2009 yılında 23 bin 459 olan bandrolsüz alkollü içki miktarı, 2010 yılında 38 bin 219'a yükseldi. Alkollü içkide taklit bandrollü ürün sayısı ise tam anlamıyla patladı ve 2009 yılında 1062 olan taklit bandrollü ürün sayısı, geçen yıl 14 bin 12'e yükseldi. Alkollü içkide niteliğe uygun olmayan ürün sayısı ise gerileme gösterdi. 2009 yılında 1 milyon 89 bin 812 ürünün niteliğe uygun olmadığı anlaşılırken, bu rakam 2010 yılında 41 bin 820 olarak belirlendi. Saha denetimleri sonucu bandrolsüz, taklit bandrollü ya da niteliğe uygun olmayan ürünlerle ilgili savcılıklara bildirimde bulunuldu. Bu çerçevede 2009 yılında 597, 2010 yılında ise 616 kişi hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı. Denetimlerde 2009 yılında 4 milyon 625 bin 715 lira, 2010 yılında ise 4 milyon 53 bin 630 lira özel usulsüzlük cezası kesildi. -ÖTV GELİRLERİ DE DÜŞTÜ- Bandrol takip sistemi kapsamında geçen yıl daha fazla ürünün denetlendiğini ancak bandrolsüz ürün sayısındaki artışın daha çok kaçak sigaradan kaynaklandığını belirten yetkililer, 2009 yılı sonunda tütün mamulleri üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının da bu durumu körüklediğini ifade etti. Türkiye'ye özellikle komşu ülkelerden kaçak sigara girdiğini belirten yetkililer, kaçakçılığın tütün mamullerinden alınan Özel Tüketim Vergisi gelirlerini de olumsuz etkilediğini vurguladı. Nitekim 2010 yılında tütün mamullerinden 16 milyar 403 milyon 952 bin lira ÖTV alınması planlanırken, gerçekleşme 14 milyar 784 milyon 461 bin lirada kaldı. -YENİ TAKİP SİSTEMİ KURULDU- Tütün mamulleri ve alkollü ürünlerle ilgili kaçakçılık olaylarıyla mücadele için geçen yıl illerde özel ekipler oluşturan Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni dönemde kaçak ürünlere karşı denetimleri daha da artırmaya hazırlanıyor. Başkanlık, alkollü içki ve tütün mamullerinin takibine dönük yeni bir sistem de oluşturdu. Bu yıl yürürlüğe giren yeni sistemde, tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ve ithalatçıları (bira dahil), Ocak-2011 döneminden başlamak üzere, ayrıntılı ürün ve bandrol bildiriminde bulunuyor. İnternet ortamında gerçekleştirilen bildirimlerde, alkollü içki ve tütün mamulü üreticileri ve ithalatçılarının ürettikleri ya da ithal ettikleri mallar, ürün bazında, miktar ve hacim olarak belirtiliyor. Ürün bazında stoktaki mallara da bildirimde yer veriliyor. Alkollü içki ve tütün mamulleri için dönem başında alınan bandrol miktarı, ay içinde kullanılan bandrol miktarı ve stokta olan bandrol miktarı da bildirim kapsamında bulunuyor. Gelir İdaresi, yeni uygulamayla öncelikle kaçak ve kayıt dışı içki ve sigaraya karşı çok daha sıkı mücadeleyi öngörüyor. Bandrollü Takip Sistemi ile de uyumu sağlanacak yeni sistem, idarenin üretici ya da ithalatçıları ürün bazında daha yakından takip etmesine imkan sağlıyor. İdare, ikinci aşamada, dağıtım ve bayi noktasında da takip sistemi oluşturacak. Bu sistemle de, piyasadaki kaçak ürünlerle daha etkin mücadele edilebilecek.