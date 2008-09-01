Sigara İzmir'de daha zararlı

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, İzmir suyunda tespit edilen tehlikeli arsenik oranının, sigara içen kişilerde kansere yakalanma riskini hat safhaya çıkardığını açıkladı.



Prof. Tuncer, sudaki arsenik miktarının yüksek olmasının sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin sorunu olduğunu söyledi. Tuncer, jeolojik kaynakların zengin olduğu ülkelerde zaman zaman suda arsenik miktarının kabul edilebilir oranlardan yüksek çıkabildiğini ifade etti.



Arseniğin cilt, akciğer, mesane, tiroit ve yemek borusu kanserlerinde etkili olduğunu belirten Tuncer, “Arseniğin asil kanserojen etkisi sigara içenlerde ortaya çıkıyor. Tütün ve tütün mamullerini kullananlarda akciğer kanserine yakalanma riski kat kat artıyor” dedi.



Tuncer, arsenik oranının yüksek olduğu bölgelerde yapılan kanser araştırma çalışmalarında “sadece erkeklerde akciğer kanseri oranında artış olduğunun” belirlendiğini kaydetti.



Türkiye'de akciğer kanseri hastası sayısının diğer ülkelere oranla yüksek olduğunu belirten Tuncer, “Bunun en önemli nedeni tütün bağımlılığı. Bir de arsenik işin içine girince akciğer kanserinin görülme sıklığı artıyor. Çünkü arsenik, sigaradaki kanserojen miktarını yükseltiyor” diye konuştu.



Tuncer, arseniğin mutlaka suda 10 mikrogram/litre'nin altında olması gerektiğini vurgulayarak, “Ancak, sigara kullananlarda, suyun içindeki oran bundan çok daha az dahi olsa kanser riskini artırır. Bu nedenle yapılacak tek şey, sigara kullanımından vazgeçmektir” dedi.



Tuncer, Türkiye'nin arsenik haritasının çıkarılması için çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.