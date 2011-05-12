-SİGARA İZMARİTİNDEN ELBİSE PARİS (A.A) - 12.05.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te genç bir kadın sokaklardan topladığı izmaritlerden elbise tasarladı. Flore Garcia Bour, sigara izmaritlerinin yere değil çöpe atılması gerektiğine dikkati çekmek için çevre dostu bir adım attığını belirtti. Tiryakilerin, küçük olmasına rağmen görsel ve çevresel kirlilik kaynağı olan izmaritler konusunda bilinçlenmesini isteyen 22 yaşındaki uluslararası ilişkiler öğrencisi Bour, sigara içilmesine engel olmayı değil yere izmarit atma alışkanlığının değişmesini istediğini söyledi. "Elbisesinin tiryakileri şoke etmesini" isteyen ve 26 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar yüzlerce izmarit toplayan Bour, bunları beyaz bir elbisenin üzerine dikiyor. Elbisesini kamuya açık bir yerde sergilemeyi umut eden Bour'un blog sayfası "www.lemegotdefi.com"dan elbisenin dikiş aşamasını izlemek mümkün.