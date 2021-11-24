"Sigara kullanmıyorum" deyince bıçaklandı

Burdur'da, Wei Liu (49), parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. (22) tarafından bıçaklanarak yaralandı.



Dün akşam Mert A., Güzelleştirme Parkı'nda yürüyüş yapan Wei Liu'dan sigara istedi. Wei Liu'nun, "Sigara içmiyorum" yanıtının ardından Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)