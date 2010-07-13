Sigara ilaçları bedava olacak

T24 - Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom'dan sigarayla mücadele konusunda yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.



Türkiye'de kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasından bu yana geçen süre içinde 700 binin üzerinde denetim gerçekleştirildiği, 33 bin 327 tutanak tutulduğu, 21 bin kişi ya da iş yerine cezai işlem uygulandığı belirtildi. Cezaların toplam tutarının 5.6 milyon TL olduğu kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, Ulusal Tütün Kontrol Programı kapsamında Türkiye'de gelinen nokta ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapalı alanlarda tütün kullanımına yönelik kapsamlı yasakların uygulamaya geçişinin Türkiye'de birinci yılını doldurduğunu belirtti.



Bu alanda çalışmaların Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı'nın temelini oluşturan 6 maddelik MPOWER politika paketi çerçevesinde yürütüldüğünü iade eden Çom, söz konusu maddeler içindeki ''M'' nin ''Tütün kullanımını ve koruyucu çalışmaları takip et'' olarak tanımlandığını anlattı.



Çom, ''P''nin ''pasif sigara dumanı etkileniminden koru'' olarak tanımlandığını ve bu madde ile kamuya açık alanlarda sigara kullanımının yasaklanmasının istendiğini belirterek, şunları kaydetti:



''19 Temmuz 2009 itibarıyla 4207 sayılı yürürlüğe girmiş ve istisna kılınan birkaç mekan dışında kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanımı yasaklanmıştır. Bu yasakların uygulanmasını takip etmek amacıyla ülke genelinde İl Tütün Kontrol Kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar, geniş katılımla düzenli olarak toplanmakta ve yapılan çalışmaları koordine etmektedir.



Valiliklerimizce ilerde denetim ekipleri görevlendirilmiştir. Ülke genelinde 2 bin 503 denetim ekibi oluşturulmuş, bu ekiplerde 7 bin 646 kişi görevlendirilmiştir. Şimdiye kadar 700 binin üzerinde denetim gerçekleştirilmiş, 33 bin 327 tutanak tutulmuş, 21 bin kişi ya da iş yerine cezai işlem uygulanmıştır. Cezaların toplam tutarı 5.6 milyon TL'dir. Yasaya uyum oranı, genel olarak yüzde 95'in üzerinde olmuştur. Böylece bu madde ile ilgili yükümlülüklerimiz de yerine getirilmiştir.''





Sigara bırakma hattı temmuz sonunda hizmette



MPOWER politika paketinde 'O'' harfinin ''sigarayı bırakmak için uygun yardım öner'' diye tanımlandığını ifade eden Çom, bu madde ile ''herkesin ücretsiz ulaşabileceği bir danışma hattı, ''Sigara bırakma tedavilerinin birinci basamağa yaygınlaştırılması'' ve ''sigara bırakma tedavisine ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması''nın istendiği dile getirdi.



Çom, ilgili maddenin uygulanmasında sigara bırakma hattı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



''Ücretsiz olarak 24 saat hizmet verecek olan hattımızda görev yapacak personel seçimi yarın itibariyle tamamlanmış olacak. Teknik işlemlerin de tamamlanmasıyla hattımız ay sonunda halkımızın kullanımına sunulacak.



Değerli hocalarımızın katkılarıyla sigara bırakma tedavilerinde 'Ulusal Rehber' niteliğinde bir kitap hazırlandı, tüm birinci basamak hekimlerine dağıtımı yapılmak üzere basım işlemleri devam ediyor. Bir hafta içinde tüm işlemler tamamlanarak birinci basamak hekimlerimizin istifadesine sunulacak.



Yine birinci basamakta görevli hekimlere yönelik hizmet içi eğitim programı hazırlandı. Uzakta eğitim ve yerinde eğitim şeklinde iki aşamalı olan bu eğitimin ilk aşaması Aile Hekimliği uygulamasına geçilen illere yönelik başlatıldı.''





Sigarayı bırakma ilaçları geri ödeme kapsamına alınacak



Bu kapsamda iller genelinde 183 olan sigara bırakma polikliniği sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini anlatan Çom, ''Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. SGK'nın bunu benimsememe ihtimaline karşılık, alternatif plan olarak Bakanlığımızca risk gruplarına bu ilaçların ücretsiz dağıtımı üzerinde çalışıyoruz'' dedi. Çom, bu yapılanlar sonucunda da söz konusu madde ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirildiğini söyledi.





Sigara paketlerindeki fotoğrafların yenilenmesi isteniyor



MPOWER politika paketinde ''W'' harfinin ''sigarının zararları konusunda toplumu eğit'' şeklinde açıklandığını ifade eden Çom, bu madde ile ''sigara paketlerinde yüzde 50'den fazla oranda birleşik uyarı olması''nın istendiği bildirdi.



Çom, bu kapsamda 1 Mayıs 2010'dan itibaren sigara paketlerinin üzerinde birleşik uyarıların yer aldığını belirterek, ''Mevcut fotoğrafların geliştirilmesi, halkımız üzerinde daha etkili olacak ve caydırıcılık niteliği daha fazla olan fotoğrafların yer alması için de çalışmaların devam etmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) bu çalışmaların tekrar başlatılması ve fotoğrafların yenilenmesi için resmi yazımızı yazıyoruz. Böylece bu maddeyi de yerine getirmiş olduk'' dedi.



''E'' harfinin ise ''tütün ürünlerinin, reklam, tanıtım ve sponsorluğunu kısıtlama konusunda var olan mevzuatı güçlendir'' olarak tanımlandığını ifade eden Çom, ilgili madde ile ''doğrudan ve dolaylı'' reklamın yasaklanmasının istendiği dile getirdi.





''Satış noktaları ile ilgili düzenleme yok''



4207 sayılı Kanun gereği tütün ürünlerine yönelik her türlü reklam, sponsorluk ve tanıtımın yasaklandığını vurgulayan Çom, ''Bu konuda tek eksiğimiz satış noktaları ile ilgili düzenlemenin olmamasıdır. Buna yönelik, yönetmelik çalışmaları TAPDK tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmaların da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine uygun şekilde ve ivedilikle tamamlanması gerektiği düşüncesindeyiz'' dedi.



Çom, ilgili düzenlemenin yapılmasıyla söz konusu maddenin yerine getirilmiş olacağını bildirdi.



MPOWER politika paketindeki ''R'' harfinin ise ''tütün üzerindeki vergiyi artır'' şeklinde açıklandığını anlatan Çom, ilgili madde ile tütün ürünlerindeki verginin yüzde 75'in üzerine çıkarılmasının istendiğini söyledi. Çom, Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2010'dan itibaren tütün ürünleri üzerindeki vergi oranının yüzde 80'in üzerine çıkarıldığını anımsatarak, ''MPOWER paketinde sigara bırakma ile ilgili Bakanlığımız çalışmaları ve satış noktalarına yönelik TAPDK'nın çalışma tamamlandığı takdirde Türkiye bu paketi uygulayan ilk ülke olacaktır'' diye konuştu. Bu çalışmaların bir ürünü olarak da DSÖ 19 Temmuz Pazartesi günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir ödül takdim edileceğini söyledi.





