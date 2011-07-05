Sigara ilacı kalp krizini tetikleyebilir

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Araştırmalar sonucu, çoğunluğu 45 yaş altı erkeklerden oluşan 8 binden fazla sigara içen kişinin yedi hafta ve bir yıl arasında incelendiği ve sigarayı bırakmak için bu ilacı kullanan kişilerde kalp krizi riskinin ve diğer ciddi kardiyovasküler problemlerin arttığı ortaya çıktı. İlacın kullanmaması tavsiye edildi.ABD’de bulunan Wake Forest Baptist Tıp Merkezi ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi ile İngiltere’den East Anglia Üniversitesi’nden oluşan uluslararası bir ekibin 14 araştırmayı kapsayan çalışması sonucunda ortaya çıkan sonuç, Kanada Tıp Derneği dergisinde yayımlandı. Haziran ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sigarayı bırakmak için kullanılan Chantix'in (aynı ilacın ABD piyasasındaki adı) ilacın kalp hastalığı etkilerini artırabileceğini açıklamıştı. Pfizer’in ürettiği ilacı kullanan kalp hastası 700 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, ilacın kalp hastası olan kişilerde hastalığı tetikleyebileceği görülmüş, FDA ilacın prospektüsünün de bu bağlamda değiştirileceğini açıklamıştı. İlaç Türkiye dahil yaklaşık 90 ülkede onaylı.