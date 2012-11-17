Sigara içtiği için mutsuz olanların sayısı arttı

Türkiye'de 2009 yılında yürürlüğe giren kanun değişikliği kapsamında sigara içme oranlarının düştüğü, ancak sigara içtiği için ''mutsuz olanların ve bırakmayı düşünenlerin'' de sayısının da arttığı bildirildi.

İzmir İl Tütün Kontrol Kurulu Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, özellikle son 20 yılda sigara endüstrisinin, kadın tüketicilerini kaybetmemek için onların ilgilerini çekebilecek renkler, ince sarım ve içimi kolaylaştıran aromalarla ürün çeşitlendirmesi yaptığını belirtti.

Kılınç: "Özellikle genç kızlar açısından bir cazibe yaratmaya çalışıyorlar. Eğer alınan önlemlerden geri adım atılırsa ve üzerine yeni tedbirler alınmazsa süreç tamamen tersine dönebilir'' dedi.