Sigara içmeyi zorlaştıracak yeni yasaklar geliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “sigarayla mücadele” kapsamında yeni paket hazırladıklarını açıkladı.

Sigara içmeyi azaltma çerçevesinde sağlanan başarının kaybedildiğini belirten Akdağ, hem bilinçlendirme kampanyası hem de yasal mücadeleyi içeren ikinci bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Yeni kurallar

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre Bakanlar Kurulu’na sunulan yeni düzenlemelere göre uygulama şöyle olacak:

- Paketlerde sigara markası çok küçük ve görülmesi zor yerde olacak ve geri kalan yüzeyin tamamı uyarılardan oluşacak.

- Sigaraların satış noktasındaki görünürlüğü yeniden düzenlenecek ve kesinlikle içi görünmeyen kapalı kutularda bulunacak.

- Kafe-restoran-eğlence yerlerinde sigara içmeye izin verilen, üstü ve yanları açılır-kapanır alanlar da “kapalı alan” sayılacak ve sigara içilmesi yasaklanacak.

- Eğlence yerleri ve kafe-restoranlarda, otellerde kapılardan en az 5 metre uzaklıkta sigara içilebilecek.

“Sigara içmek isteyen eğlencesine ara verecek”

Bakan Akdağ eğlence yerleri-kafe-restoranların sigara içmesini zorlaştırmayı hedeflediklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Sigara içmek isteyen bir kişi, rahat koltuğundan kalkacak, eğlencesine ara verecek. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sigara içmek zor olmalı.”