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BBC Türkçe

Sigara içmeyenlere ek izin veren şirket

Japonya'da bir firmanın, sigara içmeyen çalışanları, sigara tiryakisi iş arkadaşlarının düzenli sigara içme molaları alması üzerine şikâyet edince, sigara içmeyenlere altı gün daha fazla ücretli izin alma hakkı tanındı.

29 Nisan 2018 20:30

Japonya'da bir firmanın, sigara içmeyen çalışanları, sigara tiryakisi iş arkadaşlarının düzenli sigara içme molaları alması üzerine şikâyet edince, sigara içmeyenlere altı gün daha fazla ücretli izin alma hakkı tanındı.

Piala adlı şirkette sigara içmeyenlerin ilk şikâyeti, bir binanın 29. katındaki ofisten aşağı sigara içmeye giden tiryakilerin her sigara molasında 15 dakika çalışmadıklarını fark etmesiyle geldi.

Şirket Sözcüsü Hirotaka Matsasuhima "Sigara içmeyen bir çalışanımız, bu yılbaşında öneri kutumuza koyduğu bir mesajda sigara molalarının sorun yarattığını yazdı" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Takao Asuka da "Çalışanlarımızın sigarayı cezalar ve baskıyla değil teşviklerle bırakmasını umuyorum" dedi.

Eylül'de başlatılan uygulama çerçevesinde ücretli izin hakkı olan 120 personelden 30'u ek izinlerini kullandı.

İngiltere Kalp Vakfı'nın 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre, her gün 10 dakikalık dört sigara içme molası alan çalışanların ülke ekonomisine maliyeti kaybedilen üretkenlik anlamında 11 milyar doları aşıyor.

İngiltere'deki çalışma yasalarına göre, günde 6 saatten fazla çalışanlar 20 dakikalık molayı hak ediyor, bu molaların ücretli olup olmadığı ise iş sözleşmesine bağlı.

Sözleşmelerde açıkça belirtilmediği sürece çalışanların sigara molasına hakları bulunmuyor.

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JaponyaPialaSözcüsü Hirotaka MatsasuhimaKurulu Başkanı Takao AsukaKalp Vakfı

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