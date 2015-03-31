Sigara içmeyen gençler e-sigara deneyebiliyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre gençlerin birçoğu, sigara içmeseler bile, elektronik sigarayı deniyor.

Yaşları 14 ile 17 arasında olan 16 binden fazla gencin katıldığı araştırma gençlerin her beşinden birinin elektronik sigara denediğini ya da satın aldığını ortaya koydu.

BMC Public Health isimli kamu sağlığı dergisinde yayınlanan ve Liverpool John Moores üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, hayatında hiç sigara içmemiş gençlerin yüzde 5'i e-sigarayı kullanmış.

Eskiden sigara içen gençlerde bu oran yüzde 50 iken, kendisini hafif içici olarak tanımlayanlarda oran yüzde 67.

James Gallagher'ın BBC Türkçe'de yayımlanan haberine göre, normal sigarayı taklit eden bir sisteme sahip olan e-sigaralar tütün dumanı yerine su buharı salıyor ancak bu buharın içinde de az miktarda da olsa nikotin var.

E- sigaranın sigara bırakmak için iyi bir yol olduğunu düşünenler de var, sigaraya başlamak için bir giriş yolu olduğunu savunanlar da.

Elektronik Sigara Endüstrisi Birliği başkanı Katherine Devlin BBC'ye konuşarak şunları söyledi:

"Gençlerin elekronik sigara ürünlerine erişiyor olmaları endişe verici. Ancak araştırma e-sigaraya sadece bir kez erişimi baz aldığı için, düzenli kullanım konusunda bir bilgi vermiyor."

Devlin, başka verilerin gençlerin e-sigarayı düzenli kullandığını göstermediğini söylese de, İngiltere de e-sigara satın almak için 18 yaş sınırı getirilmesinin bu sayıları düşüreceğini umduklarını söylüyor.