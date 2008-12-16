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Sağlık

Sigara içmek kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor

Yeni bir araştırmada, sigara içmenin diğer birçok kanser türü gibi kalın bağırsak kanseri riskini de artırdığı ortaya kondu.

16 Aralık 2008 02:00

Yeni bir araştırmada, sigara içmenin diğer birçok kanser türü gibi kalın bağırsak kanseri riskini de artırdığı ortaya kondu.

Milano'daki Avrupa Onkoloji Enstitüsü'nde görevli bilim adamlarının araştırmasında, sürekli sigara içenlerin hiç sigara içmeyenlere göre kalın bağırsak kanserine yakalanma riskinin yüzde 18 daha fazla olduğu kaydedildi.

Sigara içmekle kolon kanseri arasında ilk kez açık bir bağlantının ortaya konduğu bu çalışmada, sigara tiryakilerinin bu hastalıktan ölme riskinin hiç sigara içmeyenlere göre yüzde 25 daha fazla olduğu bildirildi.

Çalışmayı yürüten bilim adamlarından Edoardo Botteri, sigara içmekle akciğer ve diğer kanser türleri, kalp hastalıkları, solunum rahatsızlıkları arasında uzun süredir bağlantı kurulduğuna dikkati çekerek, bugüne kadar sigaranın kalın bağırsak kanserine etkisinin açık olarak ortaya konmadığını belirtti.

Botteri, sigara içmekle kalın bağırsak, yani kolon ve rektum kanseri arasındaki bağlantının daha önceleri tutarsız olduğunu ifade ederek, bu hastalıkla sigara arasında bağlantı olduğuna ilk kez emin olunması açısından yeni bulguların önemli olduğunu kaydetti.

Araştırmada, kalın bağırsak kanseri olan 40 bin kadın ve erkekle, sağlıklı 100 bin kişinin verilerinin bulunduğu 121 çalışmanın değerlendirildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bağırsak kanseri en sık görülen kanser türlerinden biri ve kanserden ölüm vakalarında üçüncü sırada yer alıyor.

Kalın bağırsak kanserinde diğer risk faktörleri de ailede hastalık hikâyesinin bulunması, bağırsak rahatsızlıkları, obezite, yetersiz fiziksel faaliyet, yağdan, kırmızı ve işlenmiş etten zengin beslenme biçimi olarak sıralanıyor.

(AA)

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